Nepreslišano: Dr. Marko Košak, profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti

Vtis je, da je slovenski predlog za obdavčenje bilančne vsote bank nastal predvsem z namenom zagotavljanja dodatnih finančnih sredstev za sanacijo po poplavah in ne kot korekcijski mehanizem, ki bi bolj pravično porazdelil inflacijske dobičke – do slednjih bi vsebinsko bili bolj upravičeni imetniki depozitov kot pa državni proračun. Kot instrument za zagotavljanje financiranja obnove pa je davek na bilančno vsoto slaba rešitev predvsem zaradi dveh razlogov. Prvič, enak ali celo boljši učinek zbiranja finančnih sredstev bi lahko dosegli z drugimi instrumenti, o katerih govorimo v strokovni javnosti v zadnjem obdobju. Ena od možnosti bi bilo angažiranje obsežnih prihrankov v obliki depozitov – lahko z izdajo posebnih obveznic. Druga možnost pa so neposredne bančne naložbe v kapital sklada za obnovo, s čimer bi morda rešili tudi vprašanje učinkovitega upravljanja takšnega sklada.