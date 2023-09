Igralska zasedba filmov Mamma mia! je z nedavnimi izjavami v javnosti znova obudila ugibanja o morebitnem tretjem delu. »Odprta sem za kar koli. Preden začnemo snemati, moram sicer še na pregled kolena, a če mi bo ideja všeč, sem takoj za,« tuji mediji povzemajo besede trikratne oskarjevke Meryl Streep. Lik Donne, ki ga je upodobila ameriška igralka, so sicer scenaristi v drugem delu pokopali, a Streepova zaradi tega ni obupala. »Producentki Judy Cramer sem dejala, da bi bilo dobro, če bi me nekako reinkarnirali. Lahko bi bilo kot v telenoveli – Donna bi se vrnila in razkrila, da je v resnici umrla njena sestra dvojčica,« se je 74-letna igralka pošalila za revijo Vogue.

»Pokažite mi eno osebo, ki si ne bi želela še tretje Mamme mie!,« pa je dejala njena igralska kolegica Amanda Seyfried, ki v filmih igra Donnino hčerko Sophie. Seyfriedova sicer pravi, da je novo nadaljevanje odvisno predvsem od tega, ali bo producentski studio Universal Pictures pošteno plačal igralce, kar zdaj pomeni veliko več kot ob začetku franšize. Sedemintridesetletnica iz Pensilvanije bi film sicer posnela tudi zastonj, a kot pravi, je to pač posel, zaradi česar bi morali igralci glede na uspešnost filmov dobiti, kar jim pripada. Glasbeni film Mamma mia! (2008) in njegovo nadaljevanje iz leta 2018 sta bila namreč velik finančni hit. S prodajo kinovstopnic sta po svetu skupno prislužila okroglo milijardo evrov. Ob tem je bil proračun prvega 52 milijonov, drugega pa 75 milijonov dolarjev.

Da je tretji film s finančnega vidika smiselna poteza, studio ne skriva. »Universal bi rad posnel še tretji film, to je vse, kar bom rekla,« pravi predsednica Universal Pictures Donna Langley. Načrte za snemanja nadaljevanja je v preteklosti že potrdila tudi Judy Craymer, ki je producirala tudi prvotni muzikal Mamma mia! na gledališkem odru. Ta je premierno zaživel leta 1999 na znamenitem londonskem West Endu. Tretji film je sicer imela v mislih še pred pandemijo koronavirusa, a je zaradi situacije nato potegnila ročno zavoro. Nadaljevanje franšize, v kateri so združene uspešnice legendarne švedske skupine Abba in igralske zvezde Hollywooda, torej visi v zraku že nekaj časa.

Streepova je za Vogue razkrila še, da se je za prvi film prijavila na avdicijo, potem ko si je muzikal ogledala na Broadwayu po napadih na Svetovni trgovinski center leta 2001. »Tisto obdobje je bilo izredno travmatično za vse v mestu. Za hčerkin rojstni dan sem otroke peljala na predstavo Mamma mia!, kjer smo se izredno zabavali. Ljudje so stali na sedežih in plesali na prehodih. Vse, kar prinaša toliko sreče in veselja, si še kako zasluži svoje mesto v svetu,« je povedala Streepova. Razen tega, da je zasedba pripravljena posneti novo nadaljevanje, je o njem za zdaj znanega izredno malo. Napisan ni niti še scenarij, so pa tuji mediji že poročali, da je težava tudi pomanjkanje še neuporabljenih pesmi švedske zasedbe.