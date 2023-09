Na podlagi memoranduma bo Slovenija Severni Makedoniji donirala sestavne in nadomestne dele za helikopter ter tako prispevala h krepitvi opravljanja delovnih nalog makedonske policije, vključno z nalogami reševanja oseb. V luči tega bosta ministra v torek tudi obiskala letalsko enoto slovenske policije na Brniku.

Ob tem je Poklukar Spasovskemu čestital za proces modernizacije makedonske policije. Kot je dejal, bo namreč Severna Makedonija kmalu odprla nacionalni forenzični laboratorij. Po besedah Spasovskega sta ministra danes razpravljala tudi o krepitvi sodelovanja na drugih področjih, vključno s področji organiziranega kriminala, trgovine z ljudmi, tihotapljenja in upravljanja migracij.

Kot je dejal Spasovski, lahko namreč samo skupni napori pripeljejo do rešitev skupnih težav, kakršno je vprašanje migracij. Prisotnost Frontexa na makedonsko-grški meji, kjer sodelujejo tudi slovenski policisti, je ob tem označil tudi kot možnost za izmenjavo izkušenj.

»Prepričan sem, da samo skupna politika držav regije in EU lahko ponudi pozitivne rezultate,« je dejal Spasovski. Poklukar je v tem kontekstu pohvalil Severno Makedonijo in ocenil, da je ta oblika upravljanja migracij dobra in učinkovita.

Spasovski je dodal, da moramo vsi, predvsem EU in mednarodna skupnost, prevzeti odgovornost in problem migracij reševati pri izvoru, v matičnih državah migrantov, saj se bodo v nasprotnem evropske države namesto z vzroki ukvarjale le s posledicami tega problema.

Poklukar se je ob priložnosti makedonskemu kolegu tudi zahvalil za pomoč Severne Makedonije Sloveniji po avgustovskih uničujočih poplavah. Kot je dejal, je bila pomoč makedonske vojske na območju Črne na Koroškem neprecenljiva.

Izrazil je tudi prepričanje, da bo Severna Makedonija postala članica EU, pri čemer jo Slovenija še vedno podpira. »Stališče Slovenije se ne spreminja, aktivno podpiramo Severno Makedonijo pri evropskih integracijah,« je poudaril.