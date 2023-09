Italijanska policija je danes sporočila, da je moški, ki so ga v nedeljo zjutraj našli mrtvega na zaščitni ograji ob tržaški obvoznici, z zvezanimi rokami in nogami ter prevezo čez oči, najverjetneje storil samomor.

Šlo naj bi za 55-letnega iranskega državljana, pri čemer morajo njegovo dejansko istovetnost še potrditi. Rojen naj bi bil v Teheranu, po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa pa je živel na ulicah Trsta. Umrl naj bi 36 do 48 ur pred odkritjem njegovega trupla.

Moški je bil brez osebnih dokumentov, pri sebi pa je imel več listov in zapiskov v italijanščini ter drugih jezikih, med temi zdravniško potrdilo zdravnika humanitarne organizacije DONK z diagnozo anksiozno-depresivne motnje ter potrebe po psihiatričnem pregledu. Oblečen je bil v rjave hlače in srajco, pod njo pa imel belo majico z napisom Live to ride, je na spletni strani poročal Primorski dnevnik.

Preiskovalci so na delu, prav tako forenziki, da bi ugotovili, ali gre za okruten umor ali pa za samomor. Tožilstvo je odredilo obdukcijo na truplu, ki je pokazala, da na njem razen posledic obešenja ni opaznih znakov nasilja, dodaja časnik.

Truplo so v nedeljo zjutraj odkrili delavci italijanskega cestnega podjetja Anas, ki so na odseku opravljali vzdrževalna dela. Eden od delavcev je v centralo družbe Anas sporočil, da z roba hitre ceste v smeri proti Miljam visi truplo.

Med predorom in izvozom za Valmauro so zaposleni pri Anasu namreč opazili zapuščeno torbo in se zato ustavili. Na nevarnem cestnem odseku štiripasovnice, kjer ni niti odstavnega pasu niti prostora za varno parkiranje, so zamejili območje, kjer so bila predvidena vzdrževalna dela. Sklonili so se čez ograjo in opazili, da na vrvi visi obešeno truplo z zvezanimi rokami in nogami ter zakritimi očmi, še poroča Primorski dnevnik.

Kot so v nedeljo poročali lokalni mediji, naj bi bile na truplu videne številne poškodbe in znaki mučenja, med drugim ureznine in ožganine.

Po pisanju spletnega medija Triesteprima naj bi moški umrl drugje, njegovo truplo pa naj bi nato neznanci pustili ob hitri cesti. Tržaški dnevnik Il Piccolo je na svoji spletni strani poročal, da so moškega domnevno umorili in ga pustili ob cesti nekomu v svarilo ali opomin.