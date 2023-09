»Zelo spoštujem Brankove dosežke in se veselim nadaljnjega sodelovanja z njim. Navdušena sem, da bo s svojimi bogatimi izkušnjami v novi vlogi še bolj osredotočeno prispeval k nadaljnji uresničitvi vizije Pro Plusa,« je povedala Stella Litou, izvršna direktorica CME Adria in direktorica Pro Plus.

»Pred nami so vznemirljivi izzivi. Moja strast do televizije in vsebine ostaja nespremenjena. V novi vlogi se bom strateško posvečal razvoju vsebin in poslovnih modelov. Pro Plus pod Stellinim vodstvom bo zmagovalec teh preizkušenj,« je dejal Branko Čakarmiš.