Prejšnji teden je na Poljskem izbruhnila afera, v okviru katere naj bi predstavniki konzularnih služb preko posrednikov v zameno za podkupnine izdajali delovne vizume državljanom afriških in azijskih držav. V afero naj bi bilo vpleteno tudi poljsko zunanje ministrstvo. Vlada v Varšavi sicer trdi, da naj bi šlo za nekaj sto vizumov, poljski mediji in opozicija pa navajajo številko 250.000.

Kancler Scholz je v soboto na shodu nemških socialdemokratov (SPD) v Nürnbergu pozval k razjasnitvi afere. »Ne želim, da bi ljudi iz Poljske enostavno spustili skozi in se potem z njimi pogovarjali o naši azilni politiki,« je dejal in dodal, da mora vsak, ki pride na Poljsko, tam opraviti registracijo in azilni postopek. Pri tem je poudaril, da lahko tisti, ki dobijo delovni vizum na Poljskem, nato potujejo po vsej EU.

Zahteve po pojasnilih tudi iz Bruslja

Rau iz vladajoče konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS), ki je pred parlamentarnimi volitvami 15. oktobra pod velikim pritiskom, nad to izjavo ni bil navdušen. »Zadnja izjava nemškega kanclerja krši načela suverene enakosti držav, ki so temelj dobrih sosedskih odnosov in prijateljskega sodelovanja s Poljsko,« je zapisal na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju.

Po oceni Raua gre pri izjavi Scholza za poskus vmešavanja v notranje zadeve Poljske in volilno kampanjo. V luči tega ga je pozval, naj se v prihodnje vzdrži izjav, ki škodujejo odnosom med Nemčijo in Poljsko.

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je sicer minuli teden Varšavi poslala pismo, v katerem zahteva pojasnila glede afere. Poljska ima čas do 3. oktobra, da odgovori. Zahtevo po pojasnilih so prav tako izrazili v Berlinu.