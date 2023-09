Ukrajinske posebne enote so v petek z raketnim napadom uspele zadeti sedež ruske črnomorske flote v Sevastopolu na polotoku Krim. S strani Rusije nastavljeni guverner Sevastopola Mihail Razvožajev po napadu ni govoril o žrtvah, rusko obrambno ministrstvo pa je omenjalo pogrešanega vojaka. Povsem drugačna zgodba medtem prihaja iz Ukrajine. Ukrajinske posebne enote (SSO) namreč trdijo, da so z napadom ubili poveljnika ruske črnomorske flote, admirala Viktorja Nikolajeviča Sokolova, ob njem pa še 34 oficirjev, medtem ko je bilo po navedbah SSO ranjenih še 105 ruskih vojakov. Prav tako naj bi sedež črnomorske flote v napadu utrpel tako hude poškodbe, da ga ni več mogoče obnoviti.

V izjavi, ki so jo že pred tem konec tedna prek omrežja telegram delile ukrajinske posebne enote, so navajali še, da so napad na sedež ruske črnomorske flote načrtovali za čas, ko so sestankovali vodilni člani ruske mornarice. Posebno operacijo pa so Ukrajinci poimenovali »past za rake«.

Če so navedbe SSO resnične, gre za nov hud udarec ruski vojski ter ruskemu nadzoru nad območjem Krima ter širšega Črnega morja. Hkrati bodo Ukrajinci s podobnimi napadi poizkušali prikazati svojo učinkovitost, kljub relativno skromnemu napredovanju njihove protiofenzive po kopnem.

