Statistični urad RS ob današnji objavi avgustovske turistične statistike sicer ne navaja razlogov za manjši turistični obisk. So pa v začetku meseca del Slovenije prizadele poplave, o ujmi pa so poročali tako domači kot tuji mediji.

Domači turisti so avgusta prispevali 162.000 prihodov in skoraj 594.000 prenočitev ali petino vseh v avgustu. Njihovih prenočitev je bilo za 15 odstotkov manj kot lani in za sedem odstotkov manj kot v enakem obdobju 2019.

Tuji turisti so ustvarili glavnino turističnega obiska v avgustu, 839.000 prihodov in skoraj 2,3 milijona prenočitev. Teh je bilo za tri odstotke manj kot pred letom dni in skoraj toliko kot avgusta 2019.

Najbolj priljubljena občina med domačimi turisti ostaja Piran, med tujimi pa Ljubljana. Oboji so v teh dveh občinah ustvarili 15 odstotkov svojih prenočitev.

Največ turistov je bilo iz Nemčije

Največ, skoraj petino ali 440.600 tujih prenočitev so ustvarili turisti iz Nemčiji, največ v občini Bovec. Po desetino tujih prenočitev so prispevali turisti iz Italije in Nizozemske. Medtem ko so prvi največkrat prenočili v Ljubljani, je bila pri drugih najbolj priljubljena občina Radovljica. Sledili so turisti iz Francije, Češke in Avstrije.

V primerjavi z lanskim avgustom se je število prenočitev francoskih turistov povečalo za 21 odstotkov. Med preostalimi prej omenjenimi državi se je število prenočitev pri vseh zmanjšalo, največji upad (za 15 odstotkov) so statistiki zaznali pri turistih iz Nemčije.

V nastanitvenih obratih v gorskih občinah je bilo 37 odstotkov vseh prenočitev, največ v občini Bled. Sledile so obmorske (22 odstotkov) in zdraviliške občine (14 odstotkov) ter Ljubljana (11 odstotkov).

V primerjavi z lanskim avgustom se je število prenočitev zmanjšalo v skoraj vseh vrstah turističnih občin. Izjema je bila Ljubljana, ki je dosegla enoodstotno rast.

Medtem ko so domači turisti v vseh omenjenih vrstah turističnih občin ustvarili manj prenočitev, so jih tuji letos v obmorskih občinah ustvarili za tri odstotke več. V primerjavi z letom 2019 se je število prenočitev tujih turistov v obmorskih občinah povečalo za šest odstotkov. V primerjavi z enakim obdobjem 2019 pa so letos domači v Ljubljani ustvarili za 23 odstotkov več prenočitev.

Domači in tuji turisti so še vedno največ prenočitev ustvarili v hotelih, in sicer 885.900 prenočitev oz. 31 odstotkov vseh. Sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (29 odstotkov) ter kampi (21 odstotkov).

Pri kampih je statistični urad v primerjavi z lanskim avgustom opazil največji upad prenočitev, in sicer za 19 odstotkov. Za štiri odstotke se je zmanjšalo število prenočitev tudi v hotelih, za prav toliko pa je število zraslo pri zasebnih sobah, apartmajih in hišah.

V prvih osmih mesecih skupaj je Slovenijo obiskalo nekaj več kot 4,5 milijona turistov. Ustvarili so nekaj več kot 12 milijonov prenočitev oz. za tri odstotke več kot leto prej.

Domači turisti so prispevali nekaj več kot 3,2 milijona prenočitev oz. 27 odstotkov vseh, tuji pa približno 8,8 milijona oz. 73 odstotkov. Prvih je bilo za 23 odstotkov manj, drugih pa za 17 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju.