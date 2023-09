Domači trener Dragan Adžić je v začetni postavi presenetil z izbiro prve vratarke. Namesto 36-letne Brazilke Barbare Arenhart se je odločil za 11 let mlajšo slovensko reprezentantko Majo Vojnovič in zadel v polno, kajti Novomeščanka je v dobrih 40 minutah zbrala devet obramb. Po atraktivni kulisi pred začetkom tekme (v dvorani je bila popolna tema, gledalci pa so prižgali svetilke na telefonih in mahali z njimi) so njene soigralke v polju po petih začetnih izenačenjih dosegle štiri gole zapored v manj kot šestih minutah (9:5), v 23. minuti pa je bilo prvič že pet razlike (13:8). Poleg Vojnovičeve je bila za takšno razliko ob polčasu najzaslužnejša Rusinja Darja Dmitrijeva, ki je do takrat dosegla kar tretjino (pet) Krimovih golov.

Na začetku drugega polčasa tekme, na kateri sta bili sodnici iz Bosne in Hercegovine izgubljeni v času in prostoru ter sta s čudnimi odločitvami jezili trenerja in igralke obeh ekip, je po bližnjem srečanju z Nino Zulić na tleh obležala ostrostrelka in na Češkem rojena madžarska reprezentantka Szandra Szöllosi Zacsik. Nekdanja igralka Krima v sezoni 2009/10 je nerodno stopila in si poškodovala levo koleno, z igrišča pa sta jo odnesli soigralka in fizioterapevtka. Večja skupina Ferencvaroševih navijačev je za nekaj minut obmolknila, dokončno pa je utihnila po sedmih minutah drugega polčasa, ko so njihove ljubljenke prvič pridelale šest golov zaostanka (13:19). Na igrišču so delovale razglašeno in nebogljeno, Krimov stroj pa je neusmiljeno mlel v obrambi in napadu.

Slaba trenerska rošada

Kljub visoki prednosti so gostiteljice igrale na polno, kar je bilo vidno na semaforju – sedem minut pred koncem so povedle za rekordnih enajst (31:20). V končnici so malce zaigrale z ročno zavoro, kar so 13-kratne državne in 14-kratne pokalne prvakinje Madžarske izkoristile in skoraj polovično omilile sicer še vedno visok poraz. Vseeno se je gostujočim igralkam in navijačem verjetno pošteno kolcalo po trenerski zamenjavi na Ferencvaroševi klopi. Madžarskega stratega Gaborja Eleka, ki je ekipo vodil kar 15 let, je pred to sezono zamenjal Danec Martin Albertsen, ki je že pet let tudi selektor ženske reprezentance Švice, a trenerska rošada je po treh zaporednih evropskih porazih zaenkrat brca v temo.

Niti trener Adžić verjetno ni pričakoval tako vrhunske predstave svojih deklet in 134. zmage Krima na 303. tekmi v ligi prvakinj ob 150 porazih in 19 remijih. »Ponosen sem na dekleta, bila so odločna, sproščena, borbena, motivirana, lačna zmage, sijajna od prve sekunde. Nimam niti ene pripombe niti na kakšno igralko niti na celotno ekipo. Zdaj se tudi jaz lahko veselim prejšnje zmage proti Esbjergu, ki smo jo morali in smo tudi jo potrdili še z uspehom proti Ferencvarošu. Imamo maksimalnih šest točk in zaenkrat smo tam, kjer želimo biti,« je dejal Dragan Adžić.

Maja Vojnović je ustavila kar 36 odstotkov strelov (25-9), bila med najzaslužnejšimi za skalp aktualnih podprvakinj Evrope, za maščevanje za dva poraza v minuli sezoni in za to, da so s soigralkami pokvarile 29. rojstni dan Blanki Böde Biro, njeni kar 187 centimetrov visoki stanovski kolegici v vratih gostij in reprezentantki Madžarske, ki ga je imela dan pred tekmo. »Vesele smo, da držimo ritem iz prvih dveh tekem in še naprej zmagujemo. Občutek, da rušimo vse pred seboj, je super. A ne smemo se preveč veseliti in predati evforiji, ampak vzeti to kot dodatno motivacijo za naslednje tekme in tekmece, ki se nas bojijo, ker vidijo, da delujemo vrhunsko,« pravi Maja Vojnović.

Skupina B, 3. krog: Krim Mercator – Ferencvaroš 32:26 (15:10), Zaglebie Lubin – Kristiansand 20:34 (9:16), Esbjerg – Metz 29:27 (16:17), Rapid Bukarešta – Ikast 27:35 (11:20), trenutni vrstni red: Krim Mercator in Ikast po 6, Kristiansand in Esbjerg po 4, Metz in Rapid Bukarešta po 2, Ferencvaroš in Zaglebie Lubin po 0.

*** Občutek, da rušimo vse pred seboj, je super. A ne smemo se preveč veseliti in predati evforiji. Maja Vojnovič, vratarka Krima