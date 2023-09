O požaru so bili na slovenjgraški izpostavi Uprave RS za zaščito in reševanje obveščeni v nedeljo nekaj po 23. uri. Posredovali so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Podgorje, Slovenj Gradec, Golavabuka, Turiška vas, Šmartno, Raduše in Pameče-Troblje.

Gasilca, ki se je pri gašenju poškodoval, so zdravstveno oskrbeli reševalci Zdravstveno reševalnega centra Koroška in ga odpeljali v bolnišnico. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, še navajajo v današnjem poročilu centra za obveščanje.