Messina Denaro je bil do prijetja januarja letos tri desetletja številka ena na italijanskem seznamu najbolj iskanih kriminalcev, pri čemer je bila njegova edina znana fotografija iz začetka devetdesetih let. Veljal je za naslednika nekdanjih velikih šefov Cose Nostre, Salvatoreja »Tota« Riine in Bernarda Provenzana, ki sta umrla v zaporu v letih 2016 in 2017.

V odsotnosti je bil obsojen na dosmrtno ječo zaradi več umorov, med drugim za sodelovanje v bombnih napadih v Firencah, Rimu in Milanu leta 1993, v katerih je umrlo deset ljudi. Pripisujejo mu tudi vpletenost v smrtonosne bombne napade leta 1992 na znana borca proti mafiji, tožilca Giovannija Falconeja in njegovega sodelavca Paola Borsellina.

Izginil je poleti leta 1993 in ostal na begu 30 let. Leta 2015 je policija odkrila, da je s svojimi najožjimi sodelavci komuniciral preko t. i. sistema pizzini, kar v italijanščini pomeni majhni koščki papirja in v okviru katerega so na kmetiji na Siciliji pod skalo puščali drobne, zložene papirnate lističe s sporočili.

Policija ga je aretirala 16. januarja letos, ko je obiskal kliniko v Palermu, kjer se je zdravil pod lažno identiteto. V zaporu v L'Aquili je nadaljeval zdravljenje za raka, nakar so ga avgusta premestili v lokalno bolnišnico, kjer se je v zadnjih dneh njegovo stanje izrazito poslabšalo.

Njegova aretacija je prinesla olajšanje za žrtve njegovih napadov, sam pa je ves čas vztrajal, da je nedolžen. V intervjujih po aretaciji je celo zanikal, da bi bil kdajkoli član Casa Nostre.