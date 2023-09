»Vse, kar smo pridobili s tem dogovorom - predvsem vse, kar smo pridobili od 2. maja -, je posledica pripravljenosti tega članstva, da uporabi svojo moč, da pokaže svojo solidarnost, da hodi z roko v roki, da prenaša bolečino in negotovost zadnjih 146 dni. Ravno ti vzvodi, ki ste jih ustvarili s stavko, so skupaj z izjemno podporo naših sindikalnih bratov in sester končno pripeljali do tega, da so se podjetja usedla za mizo in sklenila dogovor,« je v izjavi zapisal Ceh scenaristov Amerike (WGA).

Ceh je v nedeljo sporočil, da so uspeli doseči načelni dogovor pri skoraj vseh spornih točkah, kar med drugim vključuje načine za ohranjanje pisarn za scenariste, boljšo preglednost podatkov o projektih in uspehih, kar vpliva tudi na plačilo scenaristov, ter zaščito pred nadomeščanjem dela članov s pomočjo umetne inteligence. »Z velikim ponosom lahko rečemo, da je ta dogovor izjemen - s pomembnimi pridobitvami in zaščito scenaristov v vseh sektorjih članstva,« so dodali.

WGA je dal članom še jasno vedeti, da se ne bo nihče vrnil na delo, dokler ne bodo ratificirali dogovora. So pa končali stavkovne shode.

Podrobnosti dogovora z ameriško Zvezo filmskih in televizijskih producentov (AMPTP) zaenkrat niso znani. Predvidoma bo ceh dogovor predstavil članom v prihodnjih dneh. Vodstvo ceha se bo predvidoma sestalo v torek, ko bodo podrobneje preučili načelni sporazum in se dogovorili o prihodnjih korakih.