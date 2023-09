Pripadnik kosovske policije je ubit, dva sta bila ranjena v oboroženem spopadu, ki se je začel ob dveh zjutraj v nedeljo v vasi Banjska v občini Zvečani na severu Kosova, kjer so v večini Srbi. Policiste so neznanci napadli iz zasede z več hribov, potem ko so tri policijske enote prihitele iz Zvečanov, ker sta dva tovornjaka blokirala most pred začetkom vasi Banjska. Napadalci so, kot še poroča kosovska policija, uporabljali tudi ročne bombe in manjši raketomet. Vaščani Banjske, ki so Srbi, pravijo, da so se neprestani rafali in eksplozije slišali vse do 7. ure zjutraj. Čez dan so se občasni spopadi nadaljevali in proti večeru je kosovska policija sporočila, da ji je do tedaj uspelo ubiti tri napadalce in jih pet prijeti, zvečer pa je kosovski notranji minister Xhelal Svecla sporočil, da se je spopad med oboroženimi skupinami in kosovsko policijo končal. Dodal je, da je nadzor na območju znova prevzela policija in da je tam zdaj mirno.

Romarji in menihi kot talci

Kdo so napadalci? Dušan Janjić iz beograjskega liberalnega Foruma za etnične odnose je za televizijo Al Džazira dejal, da so srbski tihotapci mamil. Vodja urada kosovske predsednice Vjose Osmani pa trdi, da gre za srbske specialce. Pojavljajo se tudi trditve, da za vsem stoji Wagner. Kosovski premier Albin Kurti je na opoldanski novinarski konferenci dejal: »Tam, v Banjski, je še vedno vsaj 30 težko oboroženih in dobro izurjenih (srbskih?) vojaških in policijskih sil, ki so jih obkolili naši policisti. Pozivamo jih, naj se predajo.« Povedal je, da so okoli samostana Banjska in v njem. Gre za znameniti samostan, ki ga je dal zgraditi Milutin, srbski kralj v letih 1282–1321.

V kosovski srbski pravoslavni cerkvi, ki ima sedež v Prizrenu, obsojajo napad na kosovsko policijo in izražajo sožalje družini njenega ubitega pripadnika. Dodajajo, da je »ponoči skupina zamaskirancev z oklepnim vozilom vdrla v samostan«, menihi in 50 romarjev iz Novega Sada so se zato zaklenili v kapelo. Po nekaterih informacijah so postali talci kriminalne združbe.

Vrelo je že prej

Spet je v središču pozornosti občina Zvečani. To se je zgodilo že konec maja, ko je prišlo pred občinsko stavbo do spopada med množico Srbov in Natovim Kforjem, ki je preprečeval najhujše, to je spopad med Srbi in kosovskimi specialci. Ranjenih je bilo 52 Srbov in 43 madžarskih in italijanskih pripadnikov Kforja. Kosovski specialci so namreč tedaj prišli pomagat novoizvoljenemu županu, da vstopi v občinsko stavbo, kar so hotele preprečiti množice Srbov, ker je za župana, podobno kot še v treh občinah na severu Kosova, glasovalo le nekaj odstotkov volilcev ob bojkotu srbske manjšine, ki je v teh štirih občinah pravzaprav večina.

Srbski župani so namreč jeseni lani odstopili, ker je Priština vsiljevala kosovske registrske tablice in ni hotela dati Srbom v bruseljskih sporazumih obljubljene avtonomije. Iz istega razloga in sočasno so srbski policisti dali odpoved in v zadnjih desetih mesecih je napetosti na Kosovu povzročala vse večja prisotnost policistov iz Prištine, tudi specialcev. Vprašanje županov in policije v štirih srbskih občinah še vedno ni rešeno, tudi ne vprašanje srbske avtonomije. V Prištini trdijo, da poskuša Beograd s pomočjo dobro izurjenih in organiziranih kriminalnih skupin onemogočiti nadzor Prištine oziroma njene policije nad severom Kosova.