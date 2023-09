Topovi in žito

Bistveno sporočilo nastopa ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v ameriškem kongresu konec prejšnjega tedna je bilo pomenljivo. »Če ne dobimo pomoči, bomo vojno izgubili,« je rekel. Doslej se Ukrajine in poraza raje ni tlačilo v isti stavek. V Kijevu in njegovih zaveznicah so poudarjali, da mora vojno izgubiti Rusija, Ukrajina pa da to – kakor koli bi že zmago definirali – lahko tudi doseže, če bo koalicija njenih podpornikov enotna. Trenutno pa ji izziv predstavlja predvolilno dogajanje v ZDA, na Poljskem in na Slovaškem, pri čemer ni rečeno, da bo ostalo samo predvolilno in da se ne bo ponovilo še kje.