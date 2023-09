»Zmoremo to še enkrat?« je nemški tednik Spiegel minuli konec tedna naslovil svojo glavno temo, v kateri so novinarji analizirali, kako se v nemški javnosti spreminja razpoloženje do migrantov in kako se pod pritiskom uspehov skrajno desne stranke AfD v javnomnenjskih anketah upogibajo tudi politiki, ki so bili doslej verni zagovorniki kulture dobrodošlice. Pod naslovom, ki se nanaša na znamenite besede tedanje nemške kanclerke Angele Merkel iz leta 2015 ob prvem množičnem begunskem valu, ko je Nemce opogumljala z izjavo, da kot narod zmorejo sprejeti in integrirati na desettisoče tistih, ki so v Nemčiji iskali azil, avtorji ugotavljajo, da je prva evforija ljudi, ki so na železniških postajah leta 2015 sprejemali prihajajoče s steklenicami vode in transparenti dobrodošlice, kaj hitro splahnela. Kljub temu pa je bila večina ljudi še leta zatem naklonjena migrantom in kulturi dobrodošlice.

Toda medtem je v državo iz Ukrajine pribežalo nadaljnjih 1,1 milijona ljudi, lokalne skupnosti že dalj časa prosijo za pomoč, ker so prepogosto preobremenjene, sistem razdeljevanja prosilcev za azil po deželah in lokalnih skupnostih je neustrezen, v občinah pogosto prevlada občutek, da jih je zvezna vlada pustila na cedilu. Število prosilcev za azil pa letos močno narašča, samo do konca avgusta je za azil zaprosilo 204.000 ljudi, kar je kar 77 odstotkov več kot lani. V zadnjih dneh in tednih se je stanje spet zaostrilo, ljudje, ki gledajo posnetke čolnov, polnih ljudi, ki dospejo na italijanski otok Lampeduza, se sprašujejo, koliko migrantov še lahko sprejme Nemčija, ne da bi ogrozila svojo lastno stabilnost.

Zeleni govorijo kot desni populisti

Po rezultatih javnomnenjske raziskave Civey za tednik Spiegel kar 84 odstotkov vprašanih meni, da trenutno prihaja v Nemčijo preveč ljudi, ki v Nemčiji zaprosijo za azil, 82 odstotkov vprašanih ne verjame, da sta politika in državna uprava temu kos, enako meni celo tretjina vprašanih, ki se identificirajo s politiko stranke zelenih. Zeleni so v vladi doslej pogosto blokirali namere, ki bi zaostrovale azilno politiko, a se pod čedalje večjim pritiskom uspehov skrajno desne stranke AfD tudi politika zelenih spreminja. Tako se je zeleni vicekancler Robert Habeck to soboto po srečanju z župani in deželnimi svetniki, ki so mu poročali, da ne vedo več, kako naj rešijo številne probleme, zavzel za reforme v azilni zakonodaji, šefinja zelenih Ricarda Land pa je zahtevala hitrejše vračanje tistih, ki jim azila niso odobrili.

Kaj takšnega bi še pred časom lahko slišali le iz ust desnih populistov. Toda čez dva tedna bodo volitve na Bavarskem in v Hessnu, na katerih bo volilo kar 14 milijonov ljudi. V Hessnu naj bi se za AfD po javnomnenjskih raziskavah izreklo nekaj več kot 16 odstotkov volilcev in s tem stranka diha za vrat zelenim, na Bavarskem se desni populisti borijo za drugo mesto. Na zvezni ravni javnomnenjske raziskave AfD pripisujejo 22 odstotkov glasov, na vzhodu – na Saškem, v Turingiji in Brandenburgu – vodijo in bi dobili več kot tretjino volilnih glasov. Šef opozicijske krščanskodemokratske unije Friedrich Merz je zato socialdemokratskega kanclerja Olafa Scholza pozval, naj vrže iz vlade zelene in raje skupaj z njimi zaostri azilno zakonodajo.