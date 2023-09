Boj za naslov svetovnega prvaka v motociklističnem razredu motoGP je znova postal bolj zanimiv. Za to je poskrbel aktualni svetovni prvak in skupno vodilni Francesco Bagnaia, ki je na dirki za veliko nagrado Indije sedem krogov pred koncem, ko je vozil na drugem mestu, zdrsnil v zavoju in končal v pesku s točkovno ničlo. V uteho mu ostaja drugo mesto na sobotni sprinterski preizkušnji, ki jo je dobil drugi z nedeljske dirke Jorge Martin (Pramac Ducati). Španec se je Italijanu v skupni razvrstitvi približal na vsega 13 točk zaostanka. V igri za naslov prvaka je z zmago ostal tudi Marco Bezzecchi.

Bezzecchi si je v sobotnih kvalifikacijah privozil najboljši startni položaj, ki ga je spremenil v dober začetek dirke. Uspel se je izogniti tekmecem, ki bi mu lahko prekrižali načrte, se dokaj hitro oddaljil in nato do konca nadzoroval dogajanje. Ko je v pesek zdrsnil vodilni v skupnem seštevku Bagnaia, so se odprla vrta še za kaj več tudi v tem pogledu, saj je točkovna razlika še ulovljiva. V boju za naslov je realno ostala le trojica Bagnaia-Martin-Bezzecchi, saj četrti Brad Binder za Bagnaio zaostaja sto točk.

Španec Jorge Martin je lovil četrto zmago v nizu, saj je v Misanu slavil na sobotni in nedeljski dirki. A tokrat se je vendarle moral zadovoljiti z drugo stopničko, poleg tega je imel v zadnjih krogih še precej dela s prebujenim nekdanjim svetovnim prvakom Francozom Fabiom Quartararojem (Yamaha), tako da ni mogel razmišljati o zmagi. Boj za drugo mesto ga je tako izčrpal, da je po prihodu v cilj v boksih skorajda padel z motorja, v njegovi ekipi pa so mu morali pomagati z vodo in ohlajanjem pregretega telesa.

»Vesel sem, da mi je uspelo. Že v soboto sem vedel, da sem hiter, a se ni dobro končalo. V nedeljo sem si lahko hitro privozil prednost in mirno nadaljeval, motor je bil odličen, hvala ekipi. To zmago posvečam dobremu prijatelju, ki je umrl pred nekaj dnevi,« je po dirki prirediteljem dejal zmagovalec Marco Bezzecchi. Drugouvrščeni Jorge Martin je priznal, da se je zadnjih osem krogov bojeval z dehidriranostjo in skoraj odstopil. »Tokrat lahko resnično rečem, da sem dal od sebe sto odstotkov. Čutil sem dehidriranost in v zadnjem krogu ravno zaradi tega naredil veliko napako. Na ovinku sem šel preširoko in Quartararo me je prehitel. Na srečo sem našel moč, da sem ga prehitel nazaj in prišel do drugega mesta. V skupnem seštevku sem zmanjšal zaostanek za vodilnim. Boj za prvo mesto je povsem odprt.« Tega se zaveda tudi Francesco Bagnaia. »Na trdih gumah sem se počutil dobro. Ko sem prehitel Martina, se nisem uspel oddaljiti od njega. Morda sem tudi zaradi pritiska naredil napako. Razočaran sem, saj si tega ne bi smel dovoliti. Borim se za naslov svetovnega prvaka in takšnih napak enostavno ne smem delati,« je bil jasen Francesco Bagnaia. Naslednja dirka bo čez teden dni v japonskem Motegiju.