Naveličani zastojev in besni ob motnjah pouka

Vzdrževalna in investicijska dela na železniškem omrežju povzročajo hude težave v propustnosti na posameznih odsekih prog, nadomestne prevoze po cesti in počasno vožnjo mimo gradbišč. Neizogibne zamude v prometu močno vplivajo tudi na dijake in srednješolce, ki v prestolnico potujejo z obrobja mesta ali iz bolj oddaljenih krajev.