Pri Razdrtem tretja slovenska vetrnica

Oba investitorja vetrnih elektrarn pri Razdrtem bi rada s tovrstnimi projekti nadaljevala in v tistem okolju postavila vsaj še kakšno vetrnico, a so postopki pridobivanja dovoljenj dolgotrajni in nepredvidljivi. Projektu 56 načrtovanih vetrnic na Pohorju medtem ne kaže dobro – občani mu ostro nasprotujejo.