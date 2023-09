Cliché je Jelena Pirkmajer, ki si je leta 1991 osmislila svojo samostojno kreativno pot in v Ljubljani ustanovila lastno modno znamko Cliché. Leta 1993 je z istim imenom zasnovala in odprla prvi konceptualni butik v Sloveniji. »Že na začetku sem si zadala nalogo, da v modnem svetu, ki je obremenjen z različnimi modnimi predpisi, trendi in klišeji, ki jim sledijo klišejski modni oboževalci, ustvarim svoj pogled na modo, nove klišeje, ki bi se potem prijeli in postali klišeji, zato sem tudi svoji znamki dala ime Cliché. Menim, da mi je to idejo uspelo zelo lepo peljati ves ta čas. Značilnost moje znamke je recimo, da se ljudje še vedno spomnijo tistih prvih kosov, številne naše stranke jih hranijo, nekatere jih še vedno nosijo,« je povedala Pirkmajerjeva ob nedavnem praznovanju 30 let svojega delovanja.

Prišla na najbolj eminentne tedne mode

V Ljubljani rojena Jelena Pirkmajer je tudi prva generacija, ki je modo in oblikovanje študirala v prestolnici. »Po končani gimnaziji sem si želela študij nadaljevati v tujini. Na srečo mojih staršev in mojo nesrečo se je ravno tistega leta na fakulteta za tekstil odpiral oddelek za dizajn in seveda so bili moji starši srečni, ker so me lahko vpisali na to fakulteto. Mogoče mi je to celo olajšalo dilemo, saj takrat nisem vedela, kaj bi dejansko študirala v tujini. Spogledovala sem se tudi z dizajnom pohištva. Tako je moda našla mene,« je povedala modna oblikovalka, ki se je tudi med študijem ves čas spogledovala s tujino. Leta 1987 je ustanovila modnooblikovalski kolektiv Stella Rubens in z njim začela osvajati svet, najprej Jugoslavijo. V več kot 30 letih je slovensko prestolnico prepletla z največjimi velesilami mode: Londonom, Milanom, Parizom, Tokiem, New Yorkom. »Prišla sem na najbolj eminentne tedne mode, selekcije raznih sejmov, ki kolekcijo predstavljajo leto dni, in od tujih strokovnjakov prejela potrditev, da ima Cliché svoj smisel, nivo in prepoznavnost.«

Manjše kolekcije je sprva prodajala v različnih butikih v Ljubljani, Zagrebu in Portorožu. »Kmalu se je pokazala priložnost, da se oblikuje posebna trgovina. Naše stranke, ki so še zdaj odjemalke, se zagotovo spominjajo asfalta po tleh, kar je bila logična posledica moje želje po ustvarjanju ulične mode.« Razumevanje je našla v arhitekturnem dvojcu Peter Vezjak in Metod Prijatelj. »Mnogi so trgovino primerjali z newyorškimi. Ker sem menila, da so moje kolekcije tako dragocene – ne po ceni, ampak po dizajnu – sem želela, da so vhodna vrata podobna trezorju. In dejansko smo imeli na začetku težka kovinska vrata, ki so se že takrat odpirala na način, kot se danes steklena,« v smehu pove sogovornica. S steklenimi vrati so se tudi velika okna pritličnega prostora spremenila v izložbe, ki dopuščajo vpogled v notranjost butika.

Zmaga narediti vrhunsko kolekcijo

»V vseh teh tridesetih letih smo v našem prostoru gostili kar nekaj modnih in drugih dogodkov. Od številnih umetnikov, ki so tukaj razstavljali tudi v sodelovanju z Moderno galerijo,« je povedala sogovornica, ki se je na našo željo potrudila, da je vseeno našla dogodek, ki ga je vredno izpostaviti: »Lahko bi rekli, da gre kar za naš izum, ki smo ga poimenoval Slow fashion shopping. To je bil odgovor na takratno hitro modo, zaradi katere se je marsikateri butik zaprl. Mi smo stranko sprejeli s kozarcem slovenskega vina, ji ponudili prigrizek in ji dali čas, da se je v našem ambientu razgledala po kolekciji in pomerila eno ali več oblek.«

Sprva je bila ideja Jelene Pirkmajer, da bo Cliché linija oblek, torbic, čevljev, šalov in parfumov, a je v praksi že zelo zgodaj spoznala, da je že mala zmaga narediti vrhunsko kolekcijo. Namesto tega je začela iskati in sodelovati z domačimi in tujimi dizajnerji, ki so bili kompatibilni z njeno kolekcijo. Tako se lahko danes v trgovini na Novem trgu oblečeš in obuješ, h kolekciji pa lahko dodaš še torbico in ustrezen nakit. Znani so tudi po famoznih dišavah, ki so že nekaj let njihova stalnica. »Ko sem v Parizu na tednu mode predstavljala svojo kolekcijo, so na tem istem dogodku predstavljali tudi številko ena dišave znamke Escentric Molecules. Imela sem tri dni časa, da sem večkrat poskusila to dišavo, in takrat sem se tudi odločila, da se mi ne splača izdelovati dišave znamke Cliché, ker je Escentric Molecules točno to, kar bi si jaz želela narediti. Od takrat naprej peljemo to zgodbo skupaj,« pove in prizna, da se tudi sama ne more odločiti, kateri vonj ji najbolj ustreza.

Jeleni Pirkmajer epidemija ni prizanesla, a ji je uspelo zdržati. Velik privilegij na račun lokacije trgovine sta dva odlična hotela v neposredni bližini. »Gostje hotela Zlata ladjica in Heritage lahko dejansko iz svojih spalnic spremljajo dogajanje v naši izložbi.«

Kakšno jesen napoveduje Cliché?

Kot nam je povedala sogovornica, bodo kmalu predstavili manjšo kolekcijo zimske obutve znamke Castaner, ki bo zanimiva tudi cenovno. Nadaljevali bodo z znamkami, ki so jih imeli že v preteklosti, ampak v manjših količinah, saj gre za prestižnejše znamke. Božanska kolekcija se napoveduje tudi s podpisom Jelene Pirkmajer. »Letos je zelo močan poudarek na rdeči in modri. Seveda ne bo manjkalo naše osnove črne in klasičnih kamel odtenkov. Kolekcija bo zelo topla,« je napovedala modna oblikovalka, ki se je odzvala tudi na pripombo, da naj bi šivala le za dame, ki se ponašajo z majhnimi konfekcijskimi številkami. »To ne drži. Cliché se dela od konfekcijske številke 34 do 46. Večjih ne delamo, se pa v zadnjem času zelo veliko ukvarjamo z eno velikostjo.« Na vprašanje, kdo so stranke Clichéja, se oblikovalka zamisli in pove, da so to ženske od umetnic do arhitekt, od poslovnih žensk, zdravnic do posvetnih delavk. »V tujini so me vedno učili, da moraš imeti ciljno skupino, za katero ustvarjaš. A ker imam od nekdaj nekaj uporniškega duha v sebi, sem se temu upirala. Moj cilj je obleči žensko, staro od 20 do 60 let in več. Lahko rečem, da oblačim aktivne ženske, ki jim je pomembno, kaj dajo na svojo kožo. Zato tudi skrbim, da so vsi naši materiali zdravi.« In tudi trajnostni, predvsem v smislu brezčasnosti. Tako je bilo mogoče na sobotnem dogodku videti kar nekaj Clichéjevih navdušenk v kosih iz preteklih kolekcij.

Ko že omenjamo brezčasnost, je prav, da omenimo, da je Jelena Pirkmajer pred tremi leti prejela nagrado za brezčasen dizajn in se tako postavila ob bok nagrajenim slovenskim oblikovalcem. Njen plašč prime iz kolekcije jesen/zima 2006 se tako predstavlja enakovredno z nagrajenima Kraljevim stolom rex in kioskom Saše J. Mächtiga. Dizajn nagrajenega plašča se vrača tudi v aktualno zimsko kolekcijo, tokrat v prešitem materialu. Za Jeleno Pirkmajer so dolga tri desetletja plodnega ustvarjanja, a kot pravi, še ni končala. Ostaja navdih tistim, ki so dobili priložnost in se učili od nje, in je vzor mlajšim, ki počasi vstopajo na modni parket.