Podobno različen pristop k izdelavi električnega kompaktnega športnega terenca sta ubrala tudi Volkswagen in BMW. Volkswagnov ID.4 GTX je v maniri celotne ID. linije futuristično minimalističen. Na zunaj zna v pravi barvni kombinaciji delovati dokaj plastično, vsekakor pa blizu Teslini estetiki. BMW-jev iX1 se navzven ne trudi izpostaviti svoje znanstvenofantastične identitete električnega vozila. Je tudi daleč od umirjenosti in minimalizma. Če kaj, je videti, kot bi na jeznega pitbula privili kolesa ter ga izpustili s povodca. Nekateri v prednji maski prepoznajo vzorec metulja, a ko se vam bo iX1 pripeljal za zadnjico, boste prej pomislili na zobe napadalskega psa. Zunanjost nakazuje, kako se avtomobila vozita. ID.4 GTX je uglajen in praktično neslišen v kabini. Krmiljenje je natančno, vožnja večinoma gladka tudi na bolj zahtevnem terenu. Pogon je izredno odziven in brez težav pospešuje iz ovinkov v klanec. Zabavaš se lahko tudi ob speljevanju. Od 0 do 100 km/h pospeši v vsega 6,3 sekundah. V čisti tišini, ki zakriva delovanje 299 konjskih moči in največjega navora 460 Nm.

BMW medtem pospešuje, kot bi ga izdelali norci. Do stotice pride v 5,6 sekunde, kar je bolje od volkswagna, a zopet ne tako zelo. Ključna je krivulja pospeševanja. Vtis pusti zlasti prvih 30 km/h. Začutili smo jih v trebuhu – tisto rahlo slabost, ki jo dobiš na vlaku smrti. Vse skupaj spremlja še futuristični zvok pospeševanja, ki ga je skomponiral slavni Hans Zimmer (glasba za Dune, Nolanove Batmane, Gladiatorja …). Efekt je nekje na spektru med pospeševanjem vesoljske ladje in vse intenzivnejšim cviljenjem tuljave. Skrivanja moči pred voznikom tu ni. Osnovni iX1 ponuja 272 konjskih moči, ob pritisku ročice »boost« pa avto za 10 sekund sprosti vseh 313 konjev. Navora ponuja za 494 Nm. Ni me sram priznati, da mi je že kombinacija izhodiščnega pospeška in zvoka nagnala strah v kosti. Sama vožnja je sicer večinoma elegantna. Se znajde v mestu in na lokalnih cestah. Se je pa zdel pri visokih hitrostih na avtocesti nekoliko nemiren. Prav tako je volanski obroč morda za malenkost predebel.

Poraba obeh avtomobilov je bila skoraj enaka. V povprečju smo namerili 19,4 kWh (ID.4) in 19,3 kWh (iX1). To pomeni okoli 335 kilometrov pri iX1 in okoli 390 kilometrov pri ID.4 GTX. Razlika gre na račun večje baterije pri volkswagnu s kapaciteto 77 kWh (64,7 kWh pri iX1). Zaradi močnejšega ekspresnega polnjenja volkswagna (175 kW proti 130 kW) se na hitri polnilnici oba zvrhata v pol ure, sicer pa se na običajni polnilnici BMW polni 7 ur, volkswagen pa 8 ur in 15 minut.

Notranjost nadaljuje razlike zunanjosti. Volkswagen tudi pri interierju vztraja minimalistično, a okusno in prestižno. K temu pripomorejo izbrani materiali, z barvnimi poudarki ter ambientalno razsvetljavo. Pri odlagalnih površinah minimalizem ponuja optimalen izkoristek prostora in daje uporabniku dokaj proste roke, kaj odlaga kje. Pri BMW-ju so pri dizajnu notranjosti nekoliko bolj eksperimentirali. Interier je sicer lep, v oči pa bode sredinsko naslonjalo za roko, ki ima pri koncu še nekaj gumbov za ukaze. Ne gre za praktično rešitev. Gumbe je s pogledom na cesto težko najti, samo naslonjalo pa omeji, katere višine bidona ali drugih predmetov lahko odlagamo med prednjima sedežema. Sicer so si pri BMW domislili zanimivo rešitev za pokončno odlaganje mobilnega telefona z nastavljivim držalom, a gre za rešitev, ki je potrebna prav zaradi naslonjala. Za doplačilo BMW ponuja tudi okno na stropu, ki ga lahko pri sprednji polovici še odpremo. Všečno potnikom zadaj, vozniku pa skoraj neopazno. Oba avtomobila medtem pretiravata z digitalizacijo in nadzorom klime na tablici. Prostora na zadnjih sedežih je dovolj pri obeh. V prtljažniku prednjači ID.4 s 543 litri ob 490 litrih pri iX1.

Če sledimo kriterijem, ki si jih postavi odgovorna oseba, zaradi udobja vožnje, bolj praktične notranjosti, večjega prtljažnika in tudi daljšega dosega zmaga pripada Volkswagnu. Dokler ne pridemo do cene (brez subvencije Eko sklada). Osnovna različica iX1 xDrive30 stane 53.850 evrov, ID.4 GTX pa že kar 61.391 evrov. Znatna razlika v ceni tehtnico obrne v bavarčevo prid. Racionalneži naj vseeno pokukajo proti ID.4 pro performance s še več dosega, a manj moči, za osnovno ceno 51.990 evrov. Kogar zanima resnica o uvodnem mitu, pa naj ve, da »space pen« od leta 1969 uporabljajo tudi kozmonavti ter da so Američani nanj presedlali tudi zato, ker so bili svinčniki predragi.

vzporedni test Volkswagen ID.4 GTX in BMW iX1 xDrive30

