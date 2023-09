Košarkarji Cedevite Olimpije in Heliosa so v zadnjem obdobju že stari znanci. Medsebojno so se namreč udarili za zadnjih pet domačih lovorik, vsakokrat pa so bili boljši Ljubljančani. Tudi pred današnjim superpokalnim obračunom v Kranju veljajo za favorite, vsaj sodeč po finančnem vložku, a v Domžalah vnaprej ne izobešajo bele zastave.

Tako eni kot drugi so se pred novo sezono odločili za menjavo glavnega trenerja. Helios je namesto Dejana Jakare, ki se je po petih sezonah odločil za odhod, pripeljal Damjana Novakovića in precej prevetril moštvo. Tujci so le trije – Finec Perttu Blomgren, Američan Lamont West ter iz BiH Miloš Glišić. »Naš nasprotnik je sestavil ekipo, ki sodi v končnico evropskega tekmovanja in polfinale regionalnega tekmovanja in je seveda več kot favorit za zmago. Na drugi strani je naša spremenjena in pomlajena ekipa, ki bo dala vse od sebe, da se predstavi v dobri luči in ponudi čim močnejši odpor Ljubljančanom,« sporoča Damjan Novaković. Kapetan Heliosa ostaja Blaž Mahkovic, ki je s klubom podaljšal sodelovanje še za dve sezoni. »Letos imamo prenovljeno ekipo z novim trenerjem in velikim številom mladih igralcev, zaradi česar bomo potrebovali še kar nekaj časa, da se uigramo. Ne glede na vse se ne predajamo. Imamo svoje kvalitete, hkrati pa bo naša prednost neobremenjenost,« pravi Blaž Mahkovic.

Olimpija ima silne težave s poškodbami, zaradi katerih je na superpokalu lige ABA pokazala bled obraz. Tik pred zdajci so Ljubljančani pripeljali novega, že petega ameriškega košarkarja, Dewayna Stewarta mlajšega. Karlo Matković, Justin Cobbs in Luka Ščuka, ki na zadnji tekmi turnirja v Podgorici z FMP zaradi težav niso stopili na parket, so v soboto normalno trenirali z ekipo. Načeti pa so Sean Armand, Shawn Jones in Nikola Radičević. »Vemo, da predsezona še vedno traja, in vemo, v kakšnem položaju se nahajamo. K tekmi bomo pristopili resno, ne glede na to, da trenutno skušamo v naš sistem vklopiti nove igralce, obenem pa skušamo sanirati poškodbe, zaradi katerih ne vemo, kako bo izgledala naša ekipa. Naš glavni motiv skozi celotno predsezono je, da napredujemo iz dneva v dan,« razmišlja trener Cedevite Olimpije Simone Pianigiani.

Če bodo navijači Olimpije na seznamu igralcev za tekmo s Heliosom iskali Zorana Dragića, bodo to počeli zaman. Slovenski reprezentant sicer ostaja na plačilni listi zmajev, a so mu v klubu dali proste roke in nanj več ne računajo. V luči zmanjševanja stroškov in kopičenja tujcev je to izredno nerazumljiva poteza, posledice pa bo čutila tudi slovenska reprezentanca, saj je Dragić njen standardni član. Zanimivo je, da se je Olimpija še lansko poletje na vse pretege trudila za podaljšanje sodelovanja z njim, zdaj pa mu zaprla vrata, kot jih je tudi Alenu Omiću. Podobno se je Dragiću trener Simone Pianigiani odrekel tudi v Milanu pred leti. Pričakovati je bilo, da ga bo to pot klub kot domačega igralca, rojenega Ljubljančana in izredno srčnega ter bojevitega košarkarja zaščitil, a od vsega skupaj ni bilo nič.