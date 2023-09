Prekletstvo. Ko nogometaši Olimpije gostujejo v Šiški pri Bravu, se zdi, kot da so prekleti. Na še sedmem gostovanju zapored jim namreč ni uspelo zmagati. Še več, osvojili so le dve točki, tokratni poraz z 2:4 pa je bil že peti, še bolj neverjetna pa je razlika v golih, ki je obupnih 3:16. Zdi se, kot da v Šiški Ljubljančani pozabijo igrati nogomet, velike napake pa se kar vrstijo. Tudi tokratna zgodba je bila enaka, po vodstvu z 2:1 ob polčasu so si aktualni prvaki privoščili preveč neumnosti, tako da je moral Matevž Vidovšek v drugem delu igre kar trikrat pobirati žogo iz svoje mreže, pri čemer je en gol z nespretnim posredovanjem zakrivil kar sam.

Obramba Olimpije je v letošnji sezoni katastrofalna. Še tretjič so namreč na tekmi državnega prvenstva prejeli štiri gole (prej še proti Celju in Aluminiju), skupno pa so jih že 17. Le Rogaška je v tem segmentu igre slabša. Kaj se dogaja, ne ve nihče. Samo za primerjavo: Olimpija je lani v celotni šampionski sezoni na 36 tekmah prejela 39 golov oziroma 1,08 na tekmo. Njeno trenutno povprečje je 2,12. Pričakovali bi, da bo trener Joao Henriques vzroke za poraz videl predvsem v slabi igri svojih varovancev, a je puščico usmeril proti nekomu drugemu, Nogometni zvezi Slovenije. Glavni vzrok za slabo igro naj bi tako bil predvsem prehiter termin tekme že v soboto ob 13. uri. Ne pozabimo, Olimpija je še v sredo v konferenčni ligi gostovala pri Lillu, potem je sledila dolga pot domov. »Kdor je delegiral tekmo z Bravom, nas želi ubiti. Od zadnje tekme v Franciji namreč ni minilo niti 72 ur. V nedeljo je na sporedu le ena tekma. Ne vem, kaj želijo od nas, kaj poskušajo narediti Olimpiji. Ljudje, ki so zadolženi za delegiranje tekem, izpostavljajo naše igralce nevarnosti in poškodbam,« je bil glasen portugalski strateg, ki je pokukal še malce v prihodnost. Naslednjo tekmo Olimpija igra v četrtek, nato pa znova v nedeljo in med njima bo spet manj kot 72 ur. »Mogoče smo poskusni zajčki, da na zvezi vidijo, ali lahko zdržimo tak ritem. Mi delamo in bomo delali še naprej, se pa zavedamo tudi naših napak, ki jih je bilo enostavno preveč. Ne moreš zmagati, če delaš takšne individualne napake. Čas je za samorefleksijo.«

Kar lahko Olimpijo veseli, je gotovo dajanje golov, saj so jih zabili že 22 (2,75 na tekmo), kar je največ med vsemi v ligi. Tudi zato na nekaterih tekmah ni prišla do izraza slaba obramba, saj so zabili več golov, kot so jih prejeli. Takšna je bila na primer tekma z Aluminijem (5:4). A samo z napadom naslova ne bo mogoče osvojiti, toliko bolj, ker je Celje pod vodstvom Alberta Riere prepričljivo in je še edino neporaženo moštvo lige. Po zmagi z 1:0 proti Radomljam pa Olimpiji bežijo že za pet točk. Povsem drugačne volje so bili pri Bravu, ki trenutno na lestvici zaseda visoko četrto mesto. Kar veseli, je tudi dejstvo, da stavijo na slovenske nogometaše, v prvi postavi proti Olimpiji jih je bilo kar devet. Trener Aleš Arnol je bil z razlogom nasmejan: »Prvi polčas je bil dober, pa čeprav smo prejeli dva gola. V nadaljevanju smo še dvignili raven igre. Lepo je premagati Olimpijo, veseli me tudi, da žanjemo sadove dobrega dela. Ko smo pravi in disciplinirani, lahko igramo z vsemi v ligi. Fantje so se razdajali in bili nagrajeni. Veseli me tudi, da imamo širok kader, kar bo že na naslednji tekmi v sredo proti Rogaški zelo pomembno.«

Izidi 9. kroga: Domžale – Aluminij 2:1 (0:1, Šturm 79, Krstovski 84; Susso 29), Bravo – Olimpija 4:2 (1:2, Pečar 18, 48, Poplatnik 65, Maher 91; Nukić 32, Motika 35), Rogaška – Mura 0:2 (0:1, Maroša 19, Maruško 89), Celje – Radomlje 1:0 (1:0, Zabukovnik 32), Maribor – Koper (sinoči), vrstni red: Celje 20, Koper 16, Olimpija 15, Bravo 14, Maribor 11, Mura 10, Domžale 8, Radomlje 7, Rogaška 5, Aluminij 4.

