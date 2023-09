Debeluške Pavla Franza so bile razstavljene na samostojnih in skupinskih razstavah. Z njimi so okrašene tudi stene zasebnih domov, pisarne in prostori varstveno-delovnega centra (VDC) Tončke Hočevar. »Debeluške s Pavlom slikava dve desetletji, praktično odkar delava skupaj. Njegova želja pa je bila, da bi se znašle še v knjigi,« pove vodja ateljeja Erika Pavlin in omeni še dve knjigi, nastali v istem ateljeju. Žabe, stonoge in druge glavne vloge je ilustrirala Vesna F. Rustja, besedila je prispevala Erika Pavlin, Pregovori in reki v kopalkah in obleki pa so delo Melite Vizjak pod mentorstvom Pavlinove, pod besedila pa se je podpisal Milan Dekleva.

Debeluška ob gredici z belo vrtnico

Knjiga Okrogle ljubljanske – Around Ljubljana izhaja iz Pavlove ljubezni do rodnega mesta in želje, da izidejo njegove ilustracije v knjižni obliki, kot so pred časom že izšle ilustracije njegovih soustvarjalk iz ateljeja. Rojen v Ljubljani prestolnico pozna kot lasten žep, saj jo je odkrival skozi mnoge sprehode in potepanja po mestu, ljubezen do ustvarjanja pa mu je privzgojil oče, arhitekt Ernest Franz, Plečnikov učenec. »Od tod tudi ideja, da se debeluške sprehodijo po mestu in bralca opozorijo na najbolj značilne ljubljanske znamenitosti. Pavel je zbral posamezne znamenitosti, kasneje sva o njih prebrala nekaj zanimivosti, nato pa sva se odločila o izboru,« je povedala mentorica. Franz živi na Levstikovem trgu, včasih se na poti iz ateljeja domov sprehodi skozi Tivoli. Ena izmed knjižnih ilustracij predstavlja še posebej simpatično debeluško, ki v parku ureja gredico z ljubljansko belo vrtnico.

Pavel Franz prihaja v atelje vsak dan, zato sta si z mentorico pri ustvarjanju ilustracij lahko vzela čas. Kot pove mentorica, tudi slikarka, so ideje najprej nastajale kot skice na papirju. »Narisal je več različnih skic, med njimi sva izbrala najzanimivejšo, ki sem mu jo pomagala prenesti na akvarelni papir. Vse ilustracije v knjigi so bile narejene v tehniki akvarela, ki zahteva precej zavzetosti in natančnosti, pri posameznih ilustracijah sva si pomagala tudi z gvašem. Kjer je prišlo do kakšne večje napake, sva morala delo opustiti in začeti na novo,« pove razlog dolgotrajnega, dobri dve leti trajajočega slikanja. »S tušem in peresom sva ilustracijo dokončala skupaj. Tam, kjer je bilo zelo zahtevno, sem vskočila na pomoč. Ves čas delava v tandemu.«

Besedila prevedena v angleščino

Pavel Franz v kolektivu velja za radovednega in navdušenega opazovalca, zgodovina mu je izredno blizu, saj ga je oče pogosto vodil s seboj po evropskih mestih, kjer sta si ogledovala predvsem arhitekturo starih mestnih jeder in gradov. Zato je tudi sam sodeloval pri oblikovanju tekstov pod svojimi ilustracijami. Tako sta debeluško pred Prešernovim spomenikom pospremila z verzom »al lepši od Urške bilo ni nobene«. Vsa besedila so prevedena tudi v angleški jezik, knjigo pa je mogoče kupiti v trgovini Skrbovin'ci, prvi skupni prodajalni ročnih izdelkov štirih ljubljanskih varstveno-delovnih centrov, poleg Tončke Hočevar še delovnega in zaposlitvenega centra Janeza Levca, zveze društev za cerebralno paralizo Sonček ter podjetja za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Želva.

Skice debeluške je redkobesedni Pavel Franz prenesel tudi v kiparstvo. »Pri barvanju kipca mi je pomagala Maša,« je na hitro pokomentiral kipec, ki ga je postavil pred nas. Med drugim pove, da je izdelek v celoti njegov in da pri oblikovanju ni potreboval nobene pomoči. »Tudi nakit in obvezni salonarji z visoko peto,« še izpostavi. Pravzaprav so salonarji z visoko peto prisotni pri vsaki njegovi debeluški, ki pa, zanimivo, nimajo imen. »Edino izjemo smo naredili za razstavo majhnih kipcev, ki jih je zaradi cvetlic na obleki poimenoval Cvetke,« se spomni Pavlova mentorica.

V skupino je trenutno vključenih 21 uporabnikov, zaposleni, ki skrbijo za vodenje, varstvo, zaposlitev, mentorstvo pri ustvarjanju in predstavitev ustvarjenih del, ter še tehnologinja zavoda, ki skrbi za promocijo in prodajo keramičnih izdelkov. Naš sogovornik se lahko pohvali z najdaljšim stažem, saj VDC obiskuje že dve desetletji. Na vprašanje, kaj bo naslednji projekt, ki se ga bosta lotila z mentorico, je le zamahnil z roko in z glavo namignil, da bo slednja vse povedala. Tako izvemo, da bodo simpatične debeluške tiskali na bombažne vrečke. »Izbrali smo že deset motivov in poskrbeli za kvaliteten tisk,« smo še izvedeli, preden se je ekipa zatopila v ustvarjanje.