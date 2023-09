Drstenje lososov v tiskalnikih

Imam prijatelja, nekoč, ob koncu najstniških let, sva skupaj delala radijski šov. Sarajevska različica Radia Študent se je imenovala Omladinski program (Mladinski program) in imeli smo frekvence, ki so pokrivale polovico nekdanje Jugoslavije. Od takrat je minilo trideset let, nekaterih njegovih kultnih oddaj pa se še vedno spominjamo: poleg raznih podvrst punka in hardkora je bila njegova strast ribolov. Vojna na območju nekdanje Jugoslavije ga je ujela v Sloveniji, kjer je snemal svoj prvi, v resnici nikoli realizirani ribiški televizijski šov. V času poplave ustanavljanja političnih strank je svojo imenoval Ribolovna demokratska stranka in bil precej priljubljen. To je bila slava, podobna tisti Ivana Krambergerja, le da mojega tovariša na srečo niso ubili v nekakšnem vaškem atentatu.