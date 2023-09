Začelo se je sojenje beograjskemu trenerju jahanja, 68-letnemu Milošu Đukiću, obtoženemu posilstva in spolnih napadov na sedem svojih učenk, od katerih naj bi jih bilo v času kaznivih dejanj pet mladoletnih. Domnevne žrtve so stare od enajst do sedemnajst let, napadal naj bi jih kar enajst let, od 2010 do 2021, in sicer v prostorih svoje jahalne šole v Barajevu v Srbiji. Zagovarjal se je z molkom. »Dekleta nimajo prav,« je vse, kar je povedal. Njegov zagovornik Vilijam Paspalovski je za srbski Blic TV dejal, da je v slabem zdravstvenem stanju, zaradi česar se ne bi mogel kakovostno braniti. Zato se je odločil za molk. Odvetnik je predlagal tudi odpravo pripora. Odvetnik oškodovank Dejan Dobrisavljević je trditev, da ima Đukić eno od oblik demence, komentiral z besedami, da je brez dvoma sposoben spremljati sojenje in na njem sodelovati ter da je molk samo oblika obrambe. Na nadaljevanju obravnave, ki poteka za zaprtimi vrati, pričakujejo pričanja žrtev.

Samo čakala, da mine

Nekdanji filmski kaskader, pozneje pa lastnik konjeniškega kluba, v katerem je mlade tudi učil jahanja, se je po navedbah tožilstva dolgih enajst let znašal nad svojimi učenkami. Ker je vsaka od njih mislila, da je edina žrtev, z drugimi ni delila grozljivih izkušenj. Šele ko so se dekleta začela pogovarjati, je zgodba prišla v javnost. Ob trenerjevi aretaciji septembra lani je za Blic spregovorila Katarina. Spoznala ga je pri petnajstih letih. Pihal ji je na dušo, jo hvalil, ji celo dal konja. »A enkrat, ko sva ostala sama, me je napadel in legel name,« je povedala. Na srečo mu je uspela pobegniti, on pa se je takrat obnašal, kot da se ni nič zgodilo. Kakšno leto je imela mir, vse je bilo normalno. Nočna mora se je začela kakšno leto pozneje. »Na konju moraš doživeti orgazem, če hočeš dobro jahati,« je bil eden od njegovih nasvetov učenkam. Vulgarnim, spolno obarvanim in odvratnim komentarjem ni bilo konca, zanje pa naj bi vedeli prav vsi v klubu. Posilil jo je leta 2010, pri njenih sedemnajstih. Da se ji po večernem treningu ne bi bilo treba voziti domov, je prespala kar v klubu. Ta odločitev ji je spremenila življenje. Takrat 55 let star trener jo je začel masirati in jo siliti v same grozote. »Skušala sem se mu izviti, a me je močno držal. Takrat sem se zavedla, da sem sredi gozda čisto sama z njim in da mi nihče ne more pomagati,« je opisala tisto noč. Bila je trda od strahu, ni se mogla premikati, lahko je le čakala, da mine. Potem se je delala, da spi, da bi jo tako pustil pri miru.

Takrat se je odločila, da ga ne bo prijavila, sta ga pa zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja le nekaj mesecev pozneje prijavili dve drugi učenki. Katarina je bila priča, kako je eno od njiju poljubil na usta proti njeni volji. Ko so ga takrat priprli, jo je trener prosil, naj priča v njegovo korist. Ni mu ugodila, a obenem tudi ni povedala, kaj je storil njej. Mislila je, da je sama kriva za posilstvo, strah jo je bilo, da bi si s tem zaprla vrata v konjeniški svet. Konji so bili namreč njena velika strast in ljubezen njenega življenja, je še pojasnila za Blic. Posilil je ni več, jo je pa večkrat na silo poljubil, a je tudi glede tega dolgo molčala. Klub je zapustila leta 2016, ko ji je dejal, kako zelo se vzburi, ko jo opazuje med jahanjem. In kako zelo bi jo rad slekel. Katarina zadnja leta obiskuje terapije in se počasi postavlja na noge. Posilstvo je na njej namreč pustilo hude posledice.

Bil ji je kot dedek

Za javnost je spregovorila še ena Đukićeva učenka, Anđela, ki naj bi jo trener skušal posiliti prav tako pri sedemnajstih letih. Kar štiri leta je zbirala pogum, da pove, kaj se ji je zgodilo. Pri tem ji je pomagalo spoznanje, da ni bila edina žrtev. Jahati je začela pri rosnih treh letih, pri trinajstih se je začela s tem resno ukvarjati. V klubu MBM je bila vsak dan. Če ni jahala, je čistila hleve. Trener, na katerega je gledala kot na dedka, je učenkam pomagal pri domačih nalogah, z njim so lahko govorile o vsem, tudi o stvareh, o katerih jih je bilo sram razpravljati s starši. Prvič jo je napadel pri šestnajstih, v boksu se je prikradel za njo in jo začel (sicer oblečeno) nabijati. »Nisem se mogla premakniti. Živalsko je kričal, me lizal po ušesu in vratu. Nisem vedela, kaj naj storim,« je opisala napad. Pri sedemnajstih jo je skušal posiliti. »Prijel me je za roke in me začel slačiti. Legel je name, vpil kot žival, nisem mogla dihati,« se spominja. Na srečo je takrat nekdo prišel v klub in ga zmotil pri nameri, njej pa dal priložnost za pobeg. Poleg vsega je bil trener ljubosumen na fante svojih učenk in je pare skušal razdvojiti. Anđela je kmalu zatem imela vsega dovolj in je odšla iz kluba, s tem pa je zapustila tako prijateljice kot konjeniški svet. Ko se je zaupala bivšemu fantu, je ta zamahnil z roko in jo »pomiril«, da se take reči pač dogajajo. Na srečo sta ji starša verjela ter s podporo in pogovorom del njenega bremena prevzela na svoje rame.