Inoviranje je v gospodarstvu izrednega pomena, saj mora podjetje za zagotavljanje konkurenčnosti vedno znova iskati možnosti, kako biti bolj produktivno in z manj sredstev narediti več. Podjetja v regiji to počnejo, priča smo vrsti procesnih inovacij, ki jih uvajajo v proizvodne procese. V preteklosti procesne inovacije v okviru razpisa niso imele takšne teže kot tehnološke inovacije, zato so bile praviloma slabše ocenjene in so na nacionalni ravni redko kotirale visoko.

Mnogi se ne prijavijo

Najvišje je posegla inovacija trap view podjetja Efos, ki je leta 2016 na nacionalni ravni prejela zlato priznanje. Vsako leto se v regiji pojavijo tudi inovacije, ki bi lahko posegale po visokih mestih, a se podjetja na razpis ne prijavijo, saj jim nagrada ne prinaša neposredne koristi. Na 21. razpis za izbor najboljših inovacij za leto 2023 je v primorsko-notranjski regiji prispelo le šest predlogov, v obalno-kraški pa devet, zato sta GZS Regionalna zbornica Postojna in Primorska gospodarska zbornica priznanja za inovacije podelili na skupnem dogodku v Kulturnem domu Hrpelje. Zlato priznanje so prejeli Kovinoplastika Lož (za inovacijo globoko vlečeno nerjavno pomivalno korito z izredno globino posode), Kolektor ATP (za inovacijo novi večfunkcijski senzor za nadzor dinamike vozila z upravljanjem podatkov iz oblaka), Pivka Perutninarstvo (za inovacijo Pivka skrbna reja – 100-odstotno brez antibiotikov) in Technobell (za inovacijo trajnostne optimizacije procesa proizvodnje anhidrida maleinske kisline s tehnologijo za pretvorbo dela odpadka v končni produkt).

Pestre inovacije

Srebrno priznanje so prejeli Delamaris za inovacijo ribje solate, samostojni podjetnik Primož Rojc za inovacijo lesene igrače acro-bat, podjetje Kingsbox in samostojna podjetnica Lea Grlj za inovacijo tehnologije za izboljšavo vode. Bronasto priznanje so prejela podjetja Atech za inovacijo fumis delta krmilnika, Hidria za industrializacijo proizvodnje vezic s kovinskim zobkom, Inkubator Sežana, samostojna inovatorka Kristina Abram za družabno igro za starejše in Zavod Sopotniki s platformo za celostno upravljanje spletnih akcij. Priznanje za prebojno invencijo je prejelo podjetje BNESS samostojne podjetnice Maje Asanović za inovacijo spletnega portala prospectiva, ki podjetjem omogoča marketinške pristope, medsebojno spoznavanje, izgradnjo večjega zaupanja in boljše predstavitve ponudbe. Čeprav je bilo tokrat več prijavljenih inovacij iz obalno-kraške regije (lani je bilo obratno), so se letos bolje odrezala podjetja iz primorsko-notranjske regije, saj od tam prihajajo trije prejemniki zlatega priznanja od štirih.

Priznanja na nacionalni ravni

Minuli teden je v okviru dneva inovativnosti Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) na Brdu pri Kranju najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem iz vseh slovenskih regij že enaindvajsetič podelila nacionalna priznanja. Podeljenih je bilo deset zlatih, 22 srebrnih in enajst bronastih priznanj, posebni priznanji za inovacijski izziv ter priznanje za prebojno invencijo. Zlata priznanja so prejela podjetja BSH Hišni aparati Nazarje za palični mešalnik ergomaster, Cetis za novo slovensko biometrično osebno izkaznico, Hidria za električni priključek sistema izpušnih plinov, iQwood za najtanjšo nosilno leseno masivno steno brez lepil na svetu, Krka za novi zdravili za sladkorno bolezen tipa dve, Novartis za novo generacijo proizvodnega procesa bioloških zdravil, Sij Acroni za visokotrdnostno jeklo, Sij Metal Ravne pa za razvoj specialnih jekel in superzlitin. Med prejemniki zlatih nagrad sta še samostojni podjetnik Gregor Bohnec za neurobeans in Lek za raztopino za injiciranje sugamadeks. V zadnjih 21 letih so na GZS nagradili več kot 12.000 inovatorjev in več kot 3650 inovacij ter na nacionalni ravni podelili 179 zlatih priznanj. x

Boštjan Požar je direktor GZS Regionalne zbornice Postojna.

.