Konec tedna pada zastor nad sezono svetovnega prvenstva v motokrosu. Gajser je v tej sezoni zaradi poškodbe in dolgega okrevanja izpustil skoraj dve tretjini dirk. Vrnil se je pozno poleti, po vrnitvi dosegel tudi že prvo zmago v Turčiji, na zadnji preizkušnji v Maggiori pa je bil peti.

V Veliki Britaniji je sobotne kvalifikacije končal kot tretji, danes pa je v prvi vožnji tudi v prvi polovici vozil na tem mestu za Nizozemcem Glennom Coldenhoffom in Pradom.

A nekaj krogov pred kocem je Prado naredil napako in zapeljal s steze, tako da se je lanski svetovni prvak prebil na drugo mesto in se takoj podal v lov za Nizozemcem. Do konca sta uprizorila oster boj, v katerem pa je bil slovenski dirkač boljši in si privozil prvo mesto. Do konca vožnje je na drugo pred Coldenhoffa prišel še Švicar Jeremy Seewer, Prado je končal na četrtem.

Ne glede na razplet današnje dirke se vrh v MXGP ne bo več spremenil. Prado je imel neubranljiv naskok pred Francozom Romainom Febvrom, ta je bil v prvi vožnji danes peti, pa tudi tretji Švicar Jeremy Seewer in četrti Coldenhoff svojih mest ne moreta več izboljšati. Lahko pa ga izboljša Gajser, ki je bil pred britansko dirko 13., z dobrim današnjim izkupičkom se lahko prebije še do 11. mesta.

V razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Nemec Simon Läengenfelder pred Francozom Thibautom Benistantom in Belhgijcem Jagom Geertsom. Italijan Andrea Adamo, ki je svetovni prvak postal že pred zadnjo dirko sezone, je bil četrti. Točke je dobil tudi slovenski predstavnik v tem razredu Jan Pancar na 15. mestu.

Druga vožnja preizkušnje za VN Velike Britanije v razredu MXGP bo ob 18.10, v MX2 pa uro prej.