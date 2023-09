Napad se je po poročanju kosovskega portala Kossev zgodil blizu kraja Banjska okoli 3. ure. Policist, ki je bil ranjen v napadu, ni v smrtni nevarnosti. Kurti je v sporočilu na družbenem omrežju Facebook napad na policiste označil za teroristično dejanje. »Napadalci so profesionalci, ki nosijo maske in so močno oboroženi,« je zapisal.

»Obsojamo ta zločinski in teroristični napad. Organizirani kriminal ob politični, finančni in logistični podpori Beograda napada našo državo. V tem boju ščitimo in izvajamo zakonodajo ter varujemo državljane in neodvisno Kosovo,« je sporočil Kurti. Dodal je, da bodo odgovorne za zločin in tiste, ki so ga naročili, prijeli, jih obsodili in kaznovali. »Vlada Republike Kosovo in državne institucije so pripravljene odgovoriti na kriminal in kriminalce, teror in teroriste,« je še zapisal.

Kosovska predsednica Vjosa Osmani je po poročanju portala Kossev zaradi incidenta prekinila obisk v New Yorku, kjer se je udeležila zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, in je na poti v domovino.

Tako kosovski premier kot predsednica sta za incident obtožila srbske kriminalne tolpe, ki imajo podporo Beograda, poroča portal srbske televizije N1.

Razmere na severu Kosova so se močno zaostrile po aprilskih lokalnih volitvah v štirih večinsko srbskih občinah, na katerih so bili za župane izvoljeni Albanci. Po junijskih pogovorih, na katerih sta se srbski predsednik Aleksandar Vučić in Kurti sestala z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom Evropske unije Josepom Borrellom, so se napetosti nekoliko umirile.

Borrell je sicer v torek po novem krogu pogovorov, ki sta se jih udeležila Vučić in Kurti, poudaril, da je EU zaskrbljena, ker Beograd in Priština ne izvajata svojih zavez iz sporazuma o poti k normalizaciji odnosov. Opozoril je, da obe strani lahko izgubita priložnosti za napredek na svoji evropski poti.