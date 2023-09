Policisti so bili o ropu optike obveščeni v soboto okoli 9. ure. Eden od storilcev je nosil rjavo jakno, drugi sinje moder pulover in črn brezrokavnik, tretji pa je bil v črnih oblačilih. Vsi so nosili črno tkanino čez celoten obraz in govorili slovensko, so pojasnili policisti. Opravili so ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah.