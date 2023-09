Sassuolo je prvi polčas dobil z 2:1, potem ko sta zadela Armand Lauriente in Domenico Berardi, Juventus pa je prišel do zadetka po zaslugi avtogola Matiasa Vine.

V drugem polčasu je najprej Federico Chiesa izid poravnal na 2:2 v 78. minuti, a že štiri minute zatem je domača zasedba znova vodila po golu Andree Pinamontija. Vse upe Torinčanov je končal precej "smešen" avtogol Federica Gattija v 95. minuti. Ta je namreč v lastno prazno mrežo poslal žogo po podaji vratarja Woyciecha Szczesnyja, ki je ostal precej zunaj svojih vrat po izvedbi prostega strela. Poljak je sicer slabo posredoval že prvi prvem golu gostiteljev.

Milan pa je proti Veroni prišel do zmage po tem, ko je po podaji Olivierja Girouda zadel Rafael Leao že v osmi minuti. Danes je na sporedu še obračun Lazia in Monze, v nedeljo bo Empoli Lovra Štubljarja igral proti Interju, Atalanta proti Cagliariju, Udinese Sandija Lovrića, Jake Bijola in Davida Pejičića proti Fiorentini, Bologna proti Napoliju, Torino pa proti Romi. V petek sta se Salernitana in Frosinone brez Matjaža Kamenšek-Pahića razšla z 1:1, Lecce pa je z 1:0 premagal Genoo in z 11 točkami vztraja pod vrhom lestvice.

Lecce je trenutno tretji, za vodilnima Interjem, ki je ob Lecceju še edini neporažen, in Milanom zaostaja za točko. Juventus je četrti z 10 točkami.