Policija je pozno v petek sporočila, da je pridržala moškega, zaradi poskusa nezakonitega prestopa ruske meje, pri čemer ime moškega ni izdala. Aretacijo Medvedjeva je potrdil njegov odvetnik Brynjulf Risnes, ki sicer trdi, da je aretacijo povzročil nesporazum.

»Bil je tam zgoraj, da bi videl, ali lahko najde kraj, kjer je januarja prestopil na Norveško. Ustavili so ga, ko je bil v taksiju. Nikoli ni bil blizu meje in njegov namen ni bil prečkati meje z Rusijo«, je povedal Risnes.

Andrej Medvedjev je januarja pobegnil na Norveško, kjer je nato zaprosil za azil. Skupino Wagner naj bi zapustil, ker je bil priča številnim kršitvam človekovih pravic in vojnim zločinom v Ukrajini.

Aprila je bil Medvedjev na Norveškem obsojen zaradi vpletenosti v pretep v baru in nošenja zračne puške. Takrat je rekel, da gleda v prihodnost in upa na azil. Maja pa je v videoposnetku, objavljenem na YouTubu, povedal, da se želi vrniti v Rusijo, čeprav bi to lahko predstavljalo tveganje za njegovo življenje.