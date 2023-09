Medvode. »Priznanje nam ogromno pomeni, saj smo zelo navezani na svoj kraj in nas veseli, da je kakovost našega več kot dvajsetletnega dela prepoznala tudi lokalna skupnost in se zvrst alternativne glasbe prepozna kot pomemben del razvoja kulture v Medvodah. Prav tako zelo pomembno priznanje za nas pa je tudi odziv ljudi, ki poslušajo našo muziko in obiskujejo naše koncerte,« je ob podelitvi občinske plakete Jakoba Aljaža dejal kitarist ene vodilnih slovenskih težkometalnih zasedb Metalsteel Rok Tomšič. Zasedba je aktivna že od leta 2001, letos pa so na veliko veselje svojih oboževalcev izdali osmi studijski album Spomenik. »Gre za medgeneracijski album z mnogimi gosti iz rock in metal scene, s katerim se poklanjamo slovenskim skupinam iz 80. in 90. let, ki smo jih poslušali kot najstniki,« je pojasnil Tomšič in dodal, da je letošnje leto za člane zasedbe v znamenju praznovanj: 20. obletnice izida 1. albuma in 18. obletnice izida 2. albuma.

Po dopustniškem premoru v krogu družine, glasbenike jeseni čakajo koncerti, prihodnje leto pa spet načrtujejo udeležbe na poletnih festivalih tako doma kot v tujini. »Poseben koncert bomo pripravili v domačih Medvodah, v mladinskem centru Klub Jedro, kjer se je začela naša glasbena pot, čim prej pa si želimo posneti tudi nov videospot na novi brvi Medvoški lok,« Tomšič zaupa načrte zasedbe. Na vprašanje, ali je danes težje biti glasbenik kot nekoč, poda pritrdilen odgovor: »Včasih smo nastopali skoraj vsak konec tedna, zdaj je v naši državi bistveno manj koncertnih prizorišč in dvoran, pa tudi organizatorji koncertov se morajo danes ubadati s hudo zapleteno birokracijo, zaradi česar pride do do velikih finančni stroškov. Tudi nosilci zvoka se ne prodajajo več tako uspešno kot pred leti, saj se je prodaja preselila na splet, pa tudi nasploh so se razmere na glasbeni sceni precej spremenile.«

Tudi dekleta imajo rada hrupno muziko

Glasbeni strokovnjaki poudarjajo, da zasedba Metalsteel s svojo glasbo opozarja na probleme odnosa človeštva do našega planeta in se ukvarja z različnimi perspektivami človeške minljivosti. Ne le po svojih številnih nastopih na slovenskih in evropskih glasbenih odrih, prvem nastopu slovenske metal skupine s simfoničnim orkestrom na državni prireditvi v Cankarjevem domu, v ljubljanski Operi in na Kongresnem trgu ter uradni himni največjega slovenskega festivala Metaldays v letu 2015, skupina Metalsteel slovi še po eni svoji posebnosti. Poleg Mateja Sušnika na bas kitari, Benjamina Kica na vokalu in kitarista Roka je namreč njena članica že od začetka tudi Daša Trampuš na bobnih.

»Dekleta imajo rada težkometalno muziko, glede tega ni razlik med spoloma. Imamo veliko oboževalk, Daša pa je že enaindvajset let enakopravna članica zasedbe,« je pojasnil Tomšič in dodal, da so težkometalci normalni preprosti ljudje, ki se malce drugače oblačijo in imajo radi hrupno glasbo. »Ta sicer morda širšim množicam res ni preveč blizu, a gre za prijazno subkulturo. Težkometalci smo vselej pripravljeni pomagati in kljub temu, da imamo malce drugačen smisel za humor, vselej zelo iskreno povemo, kaj si mislimo o določeni stvari,« je še dodal Rok Tomšič, ki ni le glasbenik, ampak tudi mož, oče dveh otrok in strokovni vodja v mladinskem klubu Jedro. x