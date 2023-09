Kolumbijke so bile na turnirju prve tekmice, ki proti slovenski vrsti niso bile favoritke, tudi sama tekma pa je pokazala, da je kakovost ekip približno enaka. Slovenke so zanesljivo dobile prvi in četrti niz, imele praktično dobljenega tudi tretjega, a so si z nezbranostjo zapletle položaj, potem ko po štirih, petih protinapadih niso izkoristile zaključne žoge.

A posledic nespretno in tudi nesrečno izgubljenega niza ni bilo, zbrale so se in prišle do preobrata. V napadu je bila spet razpoložena Mija Šiftar, k zmagi je prispevala 30 točk, od tega tri z asi in dve z blokoma, njeni servisi so tudi bili najbolj zaslužni za serijo, s katero so Slovenke zagotovile prvi niz. Iza Mlakar, ki se je na korektorskem mestu menjala z Evo Zatković, jih je prispevala 12, Nika Milošič se je izkazala s štirimi bloki.

V nedeljo bodo Slovenke turnir zaključile z dvobojem proti Južni Koreji, ki ima na lestvici dve točki, a je še brez zmage.