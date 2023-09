»Dobro bi bilo, če bi tudi drugi zahodni politiki storili enako, potem bi bilo več upanja, da se bo vojna v Ukrajini končala,« je poudaril Szijjarto in ponovil, da si Madžarska še naprej prizadeva za konec vojne v Ukrajini. »Želimo, da se ubijanje neha in da se čim prej začnejo mirovni pogovori,« je dodal.

Opozoril je, da vojna škodi vsem, »predvsem pa Evropi, kjer vsi plačujemo ceno vojne«, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Lavrov se je medtem po navedbah Szijjarta zavezal, da bo Madžarski zagotovil oskrbo z energijo. Kot navaja ruska tiskovna agencija Tass pa naj bi oktobra nameraval obiskati Moskvo in s podpredsednikom ruske vlade Aleksandrom Novakom razpravljati o energetskih vprašanjih.

Szijjarto je bil sicer edini visoki uradnik iz države članice EU, ki se je v New Yorku ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN sestal z Lavrovom.

Madžarska kot članica EU pod vodstvom premierja Viktorja Orbana goji do Moskve naklonjena stališča, ki se od začetka ruske agresije proti Ukrajini niso bistveno spremenila. To se odraža tudi pri odločitvah glede sankcij EU proti Rusiji, do katerih je Budimpešta zadržana ali pa jim nasprotuje.