Z dnevom slovenskega športa pa se začenja evropski teden športa, ko bodo po Sloveniji potekale številne športne aktivnosti. Gre za iniciativo Evropske komisije, katere namen je spodbuditi ljudi k telesni dejavnosti in skrbi za zdravje.

Pred praznikom se je oglasil minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki je v nagovoru izpostavil povezovalno moč športa. »Slovenske zastave nikoli ne vihrajo tako ponosno in naša srca nikoli ne bijejo tako enotno kot takrat, ko spodbujamo naše ase na največjih športnih prireditvah,« je dejal.

»Šport je vir zadovoljstva, zabave in ponosa. Povezuje nas skozi vsa življenjska obdobja, ne glede na starost, spol ali politično pripadnost. Prav zato smo začeli športu vračati, kar nam ves čas daje. Tudi zato, da ostane v čim večji meri dostopen prav vsem.«

Minister se je ob prazniku zahvalil vsem športnikom, prostovoljcem in tistim, ki delajo v športu, funkcionarjem in nenazadnje tudi staršem, za vse, kar so Sloveniji dali na področju športa.

»Vemo, kako koristen je šport za naše zdravje in dobro počutje. Zato vas vabim, da se udeležite katere od mnogih aktivnosti v okviru dneva slovenskega športa ali evropskega tedna športa. Šport pa naj ostane tudi v prihodnje del vašega vsakdana,« je še pozval ljudi k udeležbi v športne aktivnosti.

Pirc Musar: Današnji praznik nas vabi, da ga praznujemo vsak dan v letu

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob dnevu športa v poslanici nagovorila državljanke in državljane, prebivalke in prebivalce ter vse ljubiteljice in ljubitelje športa. »Današnji praznik nas vabi, da ga praznujemo vsak dan v letu. Želim vam, da ga tako tudi počastimo, zase in drug za drugega – kot ekipa,« je zapisala slovenska predsednica.

»Zelo lepo čestitko ob državnem prazniku, dnevu slovenskega športa, smo prejeli že včeraj. Izpisano z zlatimi črkami nam jo je iz Londona poslal naš olimpijski prvak Benjamin Savšek, ki je že drugič v športni karieri osvojil naslov svetovnega prvaka, za kar mu še enkrat prisrčno čestitam,« je uvodoma poudarila predsednica republike.

»Uspehi slovenskih športnic in športnikov, kakršen je Benijev, so za skupnost zelo pomembni. Ne le, da nas povezujejo, združujejo in navdihujejo – predvsem nas učijo. Kažejo nam, da je pot do kariernih in življenjskih uspehov tlakovana z disciplino, vrednotami in tudi z nauki neuspehov. Predvsem pa, tekmovalnemu značaju navkljub, športnice in športniki zelo dobro vedo, da je treba biti človeški in imeti dobro srce. Kako zelo pomembno si je po tekmi seči v roke, se objeti in si čestitati ter se znati veseliti uspeha drugih,« je zapisala v poslanici.

»Prepričana sem, da je vsak, ki je kdaj bil športnica ali športnik, preprosto dober človek. Šport izoblikuje ljudi in naš značaj, med nami spleta prijateljstva, ki trajajo vse življenje. To so vrednote, ki jih državni praznik slovenskega športa izpostavlja - zdravo telo, bister um, sodelovanje, vključujoča družba, ki pomaga šibkejšim, in posamezniki, ki s svojim zgledom spodbujajo druge ter tako gradijo skupnost, ki postaja močnejša, bolj povezana in tankočutnejša,« meni predsednica.

Predsednica Pirc Musar verjame, da je navdiha za lepo praznovanje veliko. »Sama ga vidim tudi v članicah in članih društva Šola zdravja. Povezuje 5100 ljudi, ki se vsako jutro srečujejo v 260 skupinah v 95 občinah in se skupaj razgibavajo. S tem ohranjajo življenjsko moč in medsebojno povezanost. Živijo vrednote športa za vse v vseh obdobjih življenja.«

Bobinac: Vzamite si čas za športno aktivnost

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je ob dnevu slovenskega športa vse ljudi povabil, naj si vzamejo čas za športno aktivnost, ki jim je pri srcu in na ta način obeležijo letošnji državni praznik.

»Gre za praznik, ki je namenjen promociji aktivnega in zdravega življenjskega sloga, gibanju, spoznavanju novih športov in ki je predvsem praznik veselja ob različnih športnih aktivnostih,« je v poslanici ob dnevu slovenskega športa zapisal predsednik OKS Bobinac.

»Ljudje večino svojega časa preživimo na delovnem mestu, ki je velikokrat statično in v sedečem položaju, zato je naša iniciativa, ki želi spodbuditi vse aktivne in tiste, ki bodo to šele postali, nadvse pomembna. Letošnji praznik, ki ga obeležujemo v okviru evropskega tedna športa, je moj prvi, odkar sem zasedel mesto predsednika krovne športne organizacije in izredno sem vesel vseh aktivnosti in dogodkov, ki jih pripravljamo po celi Sloveniji. Tudi sam bom letošnji praznik preživel aktivno, v gibanju in družbi ostalih športnih navdušencev,« je poudaril.

Letošnji praznik gibanja in aktivnega življenja bi morali obeležiti s prazničnim tekom, na katerem bi tekli po vsej Sloveniji, a se je tokrat vmešalo vreme in prekrižalo načrte organizatorjev. Tudi olimpijski festival, ki bi se začel na dan športa, so bili prisiljeni prestaviti na 7. in 8. oktober.

Olimpijski festival je eden izmed dogodkov, ki ga v OKS pripravljajo z namenom v športne aktivnosti vključiti najmlajše športne navdušence. Na tem festivalu pri OKS skupaj s športnimi zvezami, društvi in klubi predstavljajo različne športne panoge. S tem zveze ter športi, ki niso vedno v ospredju pozornosti, dobijo priložnost za vpis novih članov ter predstavitev svojih aktivnosti.