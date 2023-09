Osrednji današnji dogodek devetega kroga v prvi slovenski nogometni ligi bo že za kosilo, ko se bosta ob 13. uri v Šiški v mestnem derbiju pomerila Bravo in Olimpija. Majhno igrišče v Šiški je strup za Olimpijo, saj je na osmih medsebojnih tekmah Bravo premagala le dvakrat in kar štirikrat izgubila. V lanski sezoni je Bravo doma porazil Olimpijo na obeh tekmah, na prvi ji je s 6:1 prizadejal tudi najhujši poraz v sezoni.

Olimpija mora preklopiti z evropske na slovensko zelenico

Bravo je z 11 točkami na petem mestu prijetno presenečenje, saj je trenerju Alešu Arnolu kljub odhodom najboljših igralcev uspelo uigrati kombinacijo izkušenih (Poplatnik, Jakšić, Štor, Kavčič, Trdin, Stanković ...) in mladih upov (Pečar, Selan, Španring, Puconja), ki se ne ustrašijo nobenega izziva. Bravo je v četrtek nepričakovano ostal brez stebra obrambe Mara Katanića, sposojenega igralca Dinama Zagreb, ki bo kariero nadaljeval v Združenih arabskih emiratih. Zagrebčani so prejeli milijon evrov odškodnine, od katere bodo nekaj deset tisoč evrov nakazali v Ljubljano. Bravo je s svojim agresivnim slogom igre ter hitrimi prehodi v napad strup za Olimpijo in jo lahko spravi v podobne težave kot Lille v prvem polčasu, ko je Ljubljančane reševal vratar Vidovšek.

Olimpija bo morala hitro preklopiti z evropske na slovensko zelenico. Bravo ni tako atraktiven tekmec, kot je bil Lille, je pa izjemno neugoden. Če želi Olimpija ubraniti naslov državnega prvaka, ne sme izgubljati točk na domači sceni. Uspeh bo odvisen od tega, kako bo tujska legija, ki delo v Ljubljani jemlje kot običajno službo in vseskozi pogleduje za boljšimi ponudbami, preklopila od evropskih žarometov na slovenske. Trener Joao Henriques bo moral preudarno izbrati začetno enajsterico. Portugalska rojaka na obeh bokih v obrambi Sualehe in Silva imata pri njem neomejen kredit, ne glede na vse gole, ki sta jih zakuhala v mreži Vidovška. Vsaj toliko dobrega kot naredita v napadu s prodornostjo in predložki, je tudi škode, ker se obrambnih nalog lotevata površno in podcenjevalno. Dvajsetletni Bristrić je v Lillu dokazal, da bi moral biti prva izbira za vodjo napada, saj ima hitrost, moč in prodornost, a prednost dobivata bolj okorela Nukić in Brazilec Pedro Lucas. Olimpija samozavest gradi na zmagah proti Muri in Mariboru, a je treba dodati, da sta oba kluba v hudih krizah in v najslabši podobi v zadnjih letih.

Maribor začenja obdobje brez Josipa Iličića

Po tednu pretresov Maribor čaka derbi s Koprom. Vijoličasti začenjajo novo obdobje brez Josipa Iličića, ki trenira po individualnem programu. »Trenutno ni v takšnem fizičnem stanju, da bi lahko pomagal ekipi. Ker na treningih s prvim moštvom ni prišel do ravni, ki jo od njega pričakujemo, sem se odločil, da se zdaj pripravlja individualno. Odločitev sem mu sporočil pred celo ekipo. Sprejel jo je in nato ni bilo nobenih posebnosti,« je včeraj pojasnil trener Maribora Damir Krznar.

Vijoličasti so izgubili derbija s Celjem in Olimpijo, ob novem neuspehu pa bi se lahko poslovili od boja za prvaka. V ekipo sta se vrnila poškodovana Kolar in Soudani. Koper trenutno premore več kakovosti kot Maribor, zlasti v napadu z Barišićem, Osujijem in svojeglavim Nkado. »Prihaja idealen tekmec, da pokažemo vse, kar smo sposobni, in končno prekinemo slab niz. To bo tekma, ki bo pokazala, kam spadamo. Proti Celju in Olimpiji je bilo za uspeh premalo dobrih trenutkov. Na igrišču se moramo postaviti avtoritativno in dominirati,« je dodal Krznar, ki je v negativni seriji. Na zadnjih petih tekmah je doživel tri poraze in dva bleda remija z Domžalami in Rogaško. Koprčani v Ljudskem vrtu začenjajo serijo treh gostovanj zapored (Maribor, Olimpija, Radomlje), ki so se jih zaradi katastrofalno slabe igralne površine na Bonifiki zelo razveselili. Kanarčki prekipevajo od samozavesti. »Sposobni smo osvojiti vse tri točke,« je bil jasen trener Zoran Zeljković.

Spored 9. kroga, danes ob 13. uri: Bravo – Olimpija, ob 15. uri: Rogaška – Mura, ob 17.30: Celje – Radomlje, jutri ob 20.15: Maribor – Koper.

*** 1 gol je dosegla Olimpija na zadnjih šestih gostovanjih v Šiški, ko ji ni uspelo zmagati niti enkrat.

Šporar zadel, Gnezda Čerin podal Na evropskih nogometnih zelenicah je bil od slovenskih nogometašev na tekmah lige Evropa najbolj opazen reprezentančni napadalec Andraž Šporar, ki je dosegel drugi gol za zmago Panathinaikosa z 2:0 proti Villarrealu. Šporar je v igro vstopil s klopi v 68. minuti, podal mu je Gnezda Čerin, ki je odigral vso tekmo, medtem ko Verbiča ni bilo v ekipi. V konferenčni ligi je v skupini A, kjer je Olimpija v gosteh izgubila z Lillom z 0:2, slovaški prvak Slovan (Slovenec Bajrić je igral vso tekmo) doma v Bratislavi z 2:1 premagal Klaksvik s Ferskih otokov, ki je sicer povedel z 1:0. Največjo senzacijo je pripravil Zrinjski iz Mostarja, ki je premagal nizozemski Alkmaar s 4:3, potem ko je po prvem polčasu zaostajal 0:3.