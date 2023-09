Po New Yorku in palači ZN je v četrtek ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obiskal Washington, potem pa še Kanado. V Beli hiši mu je predsednik Joe Biden dejal: »Prihodnji teden bo Ukrajina dobila prve tanke abrams.« Vsega skupaj jih bo 31, a za preboj ruske obrambe bi jih potrebovala več sto. Biden je obljubil tudi drugo orožje. Vojaški analitiki pa se čudijo, zakaj ne raket ATACMS, ki letijo 300 kilometrov daleč in s katerimi bi lahko Ukrajinci izvedli silovite napade, saj jih imajo Američani več tisoč. Morda se v Beli hiši in Pentagonu bojijo, da bi jih Zelenski uporabil za rušenje 19 kilometrov dolgega mostu, ki povezuje Krim in Rusijo, kar bi lahko vodilo do eskalacije. Podobno nevarno zaostrovanje vojne bi povzročile rakete ATACMS z uničenjem ruskega črnomorskega ladjevja. Ravno v petek so njegov sedež v Sevastopolu močno poškodovale ukrajinske rakete in droni.

Usoda Ukrajine je odvisna od ZDA, ki so ji doslej daleč največ pomagale z orožjem. A v kongresu, kjer bo spodnji dom 30. septembra glasoval o 24 milijardah dolarjev za Ukrajino v prihodnjem letu, je med republikanci vse močnejša manjšina nasprotnikov pomoči Kijevu. Gre za skrajno desne privržence Donalda Trumpa, ki bo, če bo prihodnje leto znova izvoljen, vojno končal v 24 urah – tako pravi. Po CNN pa 55 odstotkov Američanov nasprotuje nadaljnji pomoči Ukrajini in v volilni kampanji nekateri republikanci to že izkoriščajo.

Ukrajinci bi morali napasti z vsemi svojimi silami pred jesenjo

Za Zelenskega je bilo zlasti pomembno srečanje s Kevinom McCarthyjem, predsednikom spodnjega doma in republikancem, ki še glasuje za pomoč Ukrajini. Novinarjem pa je dejal: »Zelenski ni naš predsednik in do njega nimam nobenih obveznosti. Zanj pa imam vprašanji: za kaj je porabil naš denar in kakšna je strategija, ki naj bi privedla do zmage?« Vsekakor so Američani, tudi demokratski kongresniki, razočarani nad ukrajinsko protiofenzivo, ki po stotih dneh ni pripeljala do preboja ruske obrambe. Francoski vojaški analitik Guillaume Ancel pravi: »Ameriški generalštab meni, da bi morali Ukrajinci napasti z vsemi svojimi silami pred jesenjo. Zdaj je očitno, da tega ne nameravajo storiti, ampak da hočejo voditi dolgo vojno s počasnim napredovanjem. Zato zdaj republikanci sprašujejo Zelenskega, kaj so storili z njihovo pomočjo in kakšna je ukrajinska strategija. A vojskujejo se Ukrajinci, zato morajo strategijo določiti sami.«

Hud udarec za Zelenskega med obiskom v ZDA je bila izjava poljskega premierja Mateusza Morawieckega, da bo Poljska prenehala pošiljati orožje Ukrajini, ki je doslej od nje med drugim dobila več kot 300 odličnih sovjetskih tankov T-72. Poljski predsednik Andrzej Duda je zdaj dejal, da so to izjavo napačno razumeli: »Premier je hotel samo reči, da Ukrajini ne bomo pošiljali novega orožja, ki ga nabavljamo za modernizacijo poljske vojske.«