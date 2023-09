Onesnaževanje okolja: kam izginja sadra z dvorišča steklarne

V Steklarni Rogaška so od lani spomladi do pred nekaj meseci kopičili ogromne količine sadre. Zakaj, nismo mogli izvedeti. A lani je zakrožila novica, da so koroški kmetje po njivah raztrosili sadro, ki je vsebovala toliko svinca, “da bi jo lahko opredelili kot svinčeno rudo”. Ali je ta morda prišla iz Steklarne Rogaške, pristojni še raziskujejo.