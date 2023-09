Komunikacijski zdrsi krnijo zaupanje potrošnikov

Iz poročila o lanskem nadzoru ostankov pesticidov v živilih izhaja, da je uprava za varno hrano potrošnikom zamolčala tudi to, da smo lani pojedli nevarne češnje slovenskega pridelovalca, ki so vsebovale v kmetijstvu prepovedana insekticida dimetoat in ometoat. Ti učinkovini ostaneta v sadju tudi, če ga zamrznemo.