Izginjanje »ex yu« navijača

Ondan sem ujel pričevanje gledalca na neki gorskokolesarski dirki. Ne samo da je kot spremljevalec enega od tekmovalcev obiskal VIP-prostor in se tam pustil prijetno presenetiti s ponudbo hrane in jedače, ampak ga je osupnilo število gledalcev. Prav tako njihova ozko specialistična strast do športa, ki je njemu, staremu jugoslovanskemu tipu športnega navijača, pravzaprav tuja. Kajti stari jugoslovanski tip navijača je bil »all-round« navijač. Navijal je za vse športe. Če je bil namizni tenis, za namiznoteniške igralce, če je bila rokoborba, za rokoborce, veslače, nogometaše, rokometaše in druge. In ta »ex yu« tip navijača kot da izginja. Da je danes vse več zgolj specialističnih navijačev, ki spremljajo le določen šport, osnovni razlog pa je nemara čas, po katerem so segli mnogi drugi plenilci in ponudniki zabavnih vsebin.