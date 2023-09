Uradni del sezone začenjate v sredo, ko boste v prvem krogu državnega prvenstva gostili Šentjur. Kako ste zadovoljni z opravljenim delom v pripravljalnem obdobju?

Trenirali smo dobro, igralci so motivirani, tako da s tem ni bilo nobenih težav. Veliko smo pokazali že na samem začetku priprav, nato pa padli v luknjo, iz katere se počasi pobiramo. Potrebnega bo še veliko dela, saj smo konec koncev mlada ekipa z malo izkušnjami na ravni lige ABA. Ravno zaradi tega smo v pripravljalnem obdobju izbirali težje nasprotnike. V tem trenutku torej nismo tam, kjer bi lahko bili, a morda to niti ni slaba stvar. Smo optimisti, saj smo dobro kadrovali, nas pa čaka še veliko dela.

Torej ste s sestavo moštva zadovoljni?

Smo, pustili pa smo si še nekaj rezerve, da lahko ukrepamo, če bo treba. Spremljali bomo dogajanje na trgu, ob tem pa smo precej prevetrili moštvo. Izkaže se lahko, da smo pri kakšnem igralcu zgrešili. Morda se to kaže že v pripravljalnem obdobju, a želimo biti potrpežljivi in ne delati prehitrih zaključkov. Če se bomo odločili še za kakšno rošado, bo to zagotovo pod obročema.

To pot imate v moštvu tri Američane. Kako so se privadili na novo okolje?

Isaiah Cousins ni imel nobenih težav. Gre za izkušenega košarkarja, ki je igral širom Evrope v močnih ligah. Hitro se je pokazalo, da je selitev vajen in se je hitro vklopil v naš sistem. Jairus Hamilton je novinec, prvič je v Evropi. Z njim bomo morali delati pametno in potrpežljivo. Predvsem ga bo treba usmerjati izven igrišča, saj je vse skupaj zanj nekaj novega. Navajen je življenja na univerzi, ob tem pa na povsem drugačen način dela. Gre pa za dobrega košarkarja, o tem ni dvoma. Le čakati ga bo treba nekaj časa, kar terja svoj davek. Zaenkrat gre vse po načrtih, nekoliko ga je presekala le poškodba. Ima pa odlične fizične predispozicije in odlično osnovo. Center Zena Edosomwan je prav tako fizično ustrezen, a je zanj Krka velik preskok, zato ima nihanja v igri. Začel je dobro, pa potem deloval izgubljen, na zadnji pripravljalni tekmi pa spet pokazal zanimive stvari. Tudi z njim bomo morali biti potrpežljivi.

Že ob preboju nazaj v ligo ABA ste dejali, da si želite mirnega obstanka. Je ob pogledu na druge ekipe v ligi to realen cilj?

Je izvedljivo. Ligo ABA vidim kot specifično ligo, v kateri pa ni vse odvisno samo od ... Bom raje nehal, da ne bom rekel preveč. Partizan in Crvena zvezda sta svet zase in nedosegljiva za ostale ekipe. Za njimi so Budućnost, Olimpija in Igokea. Igokea je sestavila ekipo za uvrstitev med prve štiri, tudi finančni vložek je bil temu primeren. To je prva peterica, za katero pridejo FMP, Studentski centar in Zadar, ki so sestavili zanimive ekipe. So pa to že nasprotniki, proti katerim lahko računamo na presenečenje. Med Mego, Splitom, Cibono, Mornarjem, Krko in Borcem večjih razlik ni. Je pa veliko odvisno tudi od sreče. Lahko imaš sezono brez zdravstvenih težav in si sedmi ali osmi, lahko pa se stvari obrnejo proti tebi in si hitro zadnji. Ne bojimo se, da bi pristali na 14. mestu. Optimističen sem, da imamo lahko dobro in mirno sezono. Razpored tekem je takšen, da imamo na začetku težje nasprotnike. To bo treba zdržati, potem pa hrabro nadaljevati.

Kakšni pa so cilji v slovenskem prvenstvu in pokalu?

Odkrito rečeno, se slovenskemu prvenstvu še nismo kaj pretirano posvetili. Helios je kot vedno sestavil konkurenčno ekipo. Pripeljali so nekaj dobrih okrepitev in izstopajo. Ilirija je naredila korak naprej. Šenčur je na približno enaki ravni kot lani, a mu je sezona v 2. ligi ABA dala veliko izkušenj. Ob Olimpiji in nas je to prva peterica. Cilj je, da smo po rednem delu čim bolj pri vrhu in da naredimo korak naprej v primerjavi z lansko sezono, a bo prioriteta na ligi ABA. Ob tem želimo še naprej ponujati veliko priložnosti domačim igralcem. Marsikateri od njih je še pred dvema sezonama igral obrobno vlogo v slovenski ligi. Lani so pri nas naredili korak naprej v fizičnem in taktičnem smislu, letos pa že v pripravljalnem obdobju kažejo, da so pripravljeni na nov preskok. Marsikdo od njih ima potencial, da poseže tudi po kakovostno višjih klubih od Krke.

Kaj se je zalomilo v zgodbi z Andrejem Stavrovom?

Stavrov je izjemno nadarjen košarkar. Sezono, preden sem prišel v Krko, je imel zapletene zdravstvene težave, zato smo ga dolgo časa čakali. Andrej se je izredno trudil, odnos z obeh strani je bil korekten. Je eden najbolj nadarjenih posameznikov v njegovi generaciji, saj ima višino, pregled nad igro, odlično kontrolo žoge. A na koncu smo se raje odločili za Nika Bačvića, Stavrovu pa dali proste roke. Želim mu vse dobro in verjamem, da lahko s trdim delom poseže visoko.

Vas je presenetila zmaga Studentskega centra, ki ga vodi Slovenec Andrej Žakelj, v superpokalu lige ABA?

Lagal bi, če bi rekel, da me ni. Premagali so Budućnost v polfinalu in v finalu še Partizan z Željkom Obradovićem. Že lani v četrtfinalu lige ABA so Beograjčane precej namučili. Čestital bi Andreju Žaklju za njegovo odlično delo. Na klopi Studentskega centra deluje že tretjo sezono. Vidi se, da se je dobro ujel in se znašel. Je pa treba vedeti, da nima na voljo najmanjšega proračuna, saj tam določene igralce dobro plačajo. Posamezniki, kot so Borna Kapušta, Mateo Drežnjak, Aubrey Dawkins, Kenan Kamenjaš, Emir Hadžibegović, brata Ivišić, so izredno kakovostni. Imajo dobro kemijo in igrajo dobro košarko.

Kako ste videli pred kratkim končano svetovno prvenstvo?

V prvi vrsti bi poudaril, da je bilo sedmo mesto slovenske reprezentance uspeh. Kdor pravi, da bi morali narediti več, nima prav. Že hiter pogled na imena v moštvu pove vse. Še dodatno o dobrem rezultatu pričajo reprezentance, ki so ostale za nami. Močno pa je zmotilo obnašanje naših igralcev med tekmami. Ko bomo to razčistili, ne bo več pripomb. Nemčija je postala zasluženo svetovni prvak, saj ima vrhunsko zasedbo. Igralci so že dalj časa skupaj in igrajo gledljivo košarko. Nato so sledila presenečenja. Pozitivni sta Srbija in Kanada. Srbijo so vsi prehitro odpisali, Kanada pa je imela po imenih močno zasedbo, a vseeno je velika stvar, da so prišli do odličja. Negativno presenečenje je reprezentanca ZDA, ki resda ni prišla na prvenstvo z največjimi zvezdniki, a še vedno z vrhunskimi košarkarji, ki bi morali priti višje od četrtega mesta.

