Polovica ankaranskih svetnikov bojkotirala sejo

Od trinajstih svetnikov, kar jih skupno sedi v ankaranskem občinskem svetu, jih je na četrtkovo sejo prišlo le sedem, tisti iz vrst županove liste Radi imamo Ankaran in predstavnica italijanske narodne skupnosti. V kabinetu župana so to pripisali dejstvu, da naj bi na seji odločali o razdelitvi premoženja med občinama Ankaran in Koper, medtem ko v listi Vsi smo Ankaran trdijo, da gre za vprašanja v zvezi z nadzornim odborom.