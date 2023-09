Naslavljamo in citiramo

Pozornejši bralci naše izjemne rubrike N. N. se boste gotovo spomnili, kako smo pred časom opozarjali na glagol naslavljati (probleme, izzive ...), ki se je razpasel v slovenski politični govorici in je povsem izrinil – simbolično in dejansko – besedo reševati, ki smo jo v te namene uporabljali doslej. Hkrati pa je gotovo živ tudi bralski spomin na zadnje dni, ko smo se na tem mestu – via fakti bi rekli stari politiki – lahko pohvalili, kako nas berejo in pred vesoljno Slovenijo citirajo celo poslanci državnega zbora.