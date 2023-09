Vrhničani veseli južne obvoznice

Na Vrhniki je od torka odprta dolgo pričakovana južna obvoznica, ki mesto razbremenjuje prometa iz smeri Borovnice. Težava ostaja promet iz smeri Logatca in Brezovice. Dela so se že začela tudi na severni obvoznici, ki bo mesto razbremenila še prometa iz teh smeri. Težava so tudi zastoji na avtocesti.