Celje. Na štajerski avtocesti so v sredo celjski prometni policisti nadzirali promet, predvsem so bili pozorni na prekratko varnostno razdaljo. Našteli so 48 kršitev, 37 pri osebnih avtih in 11 pri voznikih tovornih vozil. Na avtocesti na območju celjske policijske uprave so letos zaradi prekratke varnostne razdalje obravnavali že 16 prometnih nesreč. Zato policisti svetujejo voznikom, naj bodo pozorni nanjo. Prav tako naj prilagodijo hitrost veljavnim omejitvam, pa tudi znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti.

Voznik mora voziti na razdalji, ki ne sme biti manjša od tiste, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah. To pomeni, da mora biti pri hitrosti sto kilometrov na uro razdalja najmanj 54 metrov, pri hitrosti 130 kilometrov na uro pa vsaj 72 metrov. Če v vremensko dobrih razmerah nastane počasnejša kolona vozil, se lahko tudi zmanjša, vendar ne sme biti manjša od tiste, ki jo vozilo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v eni sekundi. Kako preverimo, ali je razdalja zadostna? Ob robu vozišča si izberemo orientacijsko točko, na primer prometni znak ali smernik. Ko vozilo pred nami z zadnjim delom prevozi to točko, začnemo šteti v sekundnem taktu: enaindvajset, dvaindvajset. Če isto mesto s sprednjim delom vozila prevozimo ob izteku štetja dveh sekund ali po njem, vozimo ustrezno. Če ga prevozimo prej, je razdalja prekratka. mfr