Zakaj si vsi želijo enotnosti?

Dobri menedžerji in predsedniki uprav radi citirajo staro korporativno modrost, ki se fino sliši in bere, težje pa udejanji. Preprosto se to sliši takole: če v upravi trije mislijo enako, sta dva odveč. Podobno bi moralo veljati za politiko, posebej sedaj, ko se le ta zelo zgleduje po upravljalskih principih, prevzetih iz vodenja velikih gospodarskih sistemov.