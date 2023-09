Golob na zvezdnati posteljici

Predsednik vlade Robert Golob je čestital kuharskim mojstrom in lastnikom devetih slovenskih restavracij na čelu z gospo Ano Roš Stojan (Hiša Franko), ki jih je Michelinov vodnik za leto 2023 odlikoval z dodelitvijo zvezdic za njihovo kakovost. Premier je ob tem opozoril na njihov neprecenljiv prispevek k turistični promociji Slovenije in jih prosil, da bi svojo ustvarjalno moč, inovativnost in prizadevnost, ki jih odlikujejo, delili z družbenim okoljem, v katerem ustvarjajo. Vaše stvaritve vsem nam sporočajo, da lahko z domiselnostjo, trdim delom, predvsem pa z voljo, odločnostjo in odrekanjem tudi mi posežemo po zvezdah, je v čestitki najboljšim slovenskim gostincem zapisal predsednik Golob.