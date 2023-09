V njem Plavić in Danijela torej neznansko uživata, kot pravita, predvsem takrat, ko sta sama daleč stran od radovednih oči in imata mir. »Oba obožujeva mirno življenje, predvsem pa sem zelo vesela, ko imava oba čas in se lahko odpraviva na kakšno potovanje, daleč stran od vsakodnevnih obveznosti. Letos sva si ob tem privoščila oddih, kakršnega sama še nisem doživela, a sem si ga vselej želela. Šotorila sva namreč na plaži in prvič v življenju sem lahko rekla, da sem bila že v najlepših in najbolj luksuznih hotelih, a da je to prvič, da spim v hotelu z milijardo zvezdic. Skratka, maksimalno uživava, kot znava le midva,« je navdušeno pripovedovala Danijela Martinović v pogovoru za In Magazin. No, nič pa ne manjka niti njenemu nekdanjemu partnerju Petru Grašu, ki se je s partnerico Hano Huljić pred kratkim razveselil hčerke.