Trdijo namreč, da je West izjemno nehvaležen, zahteven in precej egocentričen, a tudi paranoičen. Tony Saxon, Westov nekdanji uslužbenec, zdaj trdi, da je imel nerealne in težke delovne pogoje, kot je spanje na tleh nepremičnine, ki je bila v gradnji. Westa med drugim obtožuje, da mu dolguje 993.000 dolarjev plače. Saxonu, ki je bil polno zaposlen kot varnostnik, delal je tudi kot vodja projektov in kot gospodinjec, naj bi West naročil, da naj iz hiše odstrani vsa okna in elektriko. V tožbi je navedeno, da je septembra 2021 najel Saxona kot vodjo projekta oziroma varnostnika na več milijonov dolarjev vrednem posestvu na obali. Poleg teh vlog bi njegove naloge vključevale nadzorovanje, povezano z gradnjo, vključno s čiščenjem, rušenjem, najemom izvajalcev in usklajevanjem delavcev. West naj bi hišo kupil za več kot 55 milijonov dolarjev, nato pa jo podrl, da bi začel obsežno prenovo.

Saxon trdi, da mu je bilo obljubljeno plačilo 20.000 dolarjev na teden, vendar je približno mesec dni kasneje prejel samo eno plačilo v višini 20.000 dolarjev za svoje storitve skupaj s 100.000 dolarji za stroške gradnje, kot piše v pritožbi. »Prisili ljudi, da opravijo delo, potem pa si premisli ali pozabi. Delati za Westa je bilo noro. Sprašujete se, katera različica Westa bo na drugi strani telefona: prijazni pastor ali nori diktator,« je še zapisano v obtožnici.