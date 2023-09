Jelena Đoković veganka postala “iz nuje”

Najboljši teniški igralec vseh časov Novak Đoković in njegova žena Jelena sta znana kot velika zagovornika rastlinske prehrane, ne nazadnje sta lastnika veganske restavracije v Monte Carlu. Čeprav se Novak v preteklosti ni želel deklarirati za vegana, v intervjujih večkrat poudarja, da mu je prehod na večinoma rastlinsko in brezglutensko prehrano zelo koristil pri njegovih številnih alergijah. Jelena medtem težav s tem, da se označi za veganko, nima. V nedavnem intervjuju pa je razkrila, da se za spremembo prehranskih navad ni odločila zavestno, temveč zato, ker je bilo to nujno, saj v študentskih letih enostavno ni imela denarja, da bi se prehranjevala z mesom.